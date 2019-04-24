Куда поехать в Украине весной 2019: ТОП-4 интересных бюджетных направлений

Узнайте, куда можно поехать весной в Украине в 2019 году дешево и увлекательно

Остров Хортица Фото: Depositphotos

Устройте себе в выходные дни туры по Украине весной 2019 года. Если вы любите путешествовать, набираться новых впечатлений, ощущений, эмоций, вам не сидится дома в прекрасную весеннюю погоду, да к тому же вы не гонитесь за чрезмерным комфортом, наш обзор интересных мест в Украине – специально для вас!

Читайте также Пасха 2019: выходные дни в Украине

Куда поехать весной в Украине 2019: остров Хортица

Остров Хортица Фото: Depositphotos

Запорожский остров Хортица – крупнейший остров, расположенный на Днепре и включенный в состав города. Его общая площадь составляет более 23 км², а протяженность достигает 12,5 км. Хортица – это не только природный заповедник, но еще и историческая местность. Весной остров утопает во множестве растений, которые в комплексе представляют несколько природных зон и создают неповторимый колорит. Здесь и разнотравно-ковыльные степи, и дубравы, и хвойные леса, и пойменные луга. На Хортице до сих пор растут несколько многовековых дубов. Именно под одним из таких исполинов собирались славные запорожцы перед военными походами. Хортица по праву признана одним из семи чудес Украины.

Куда поехать в Украине весной: Кинбурнская коса

Кинбурнская коса Фото: Depositphotos

Еще один остров, точнее полуостров, достойный внимания туристов, расположен в Николаевской области. Кинбурнская коса находится на пересечении Черноморского биосферного заповедника и Национального парка "Белобережье Святослава". Это шикарное сочетание морского и степного пейзажа, фантастических рассветов, удивительных закатов, розовых солевых озер. Это просто рай экотуризма, который подарит вам отдых, далекий от навязчивой цивилизации, и возможность любоваться дикими орхидеями, которых здесь произрастает великое множество. Именно здесь возникло больше всего их ареалов в Европе.

Куда поехать в мае в Украине 2019: остров Джарылгач

Остров Джарылгач Фото: Depositphotos

Еще одна чудесная возможность сбежать от цивилизации и отдохнуть в непосредственной близости от моря, прямо на побережье – остров Джарылгач, в Херсонской области. Это крупнейший остров не только Украины, но и Черного моря. А еще – единственный необитаемый остров в Европе. Его площадь составляет 62 км². На его территории находится Джарылгачский национальный природный парк, созданный в 2009 году. Помимо уникального природного ландшафта, достопримечательностью Джарылгача является старый 100-летний маяк, созданный легендарным французским инженером Г. Эйфелем. Джарылгач — это место массового скопления птиц, а еще, если вам повезет, вы сможете увидеть табун одичавших лошадей, а также встретить муфлонов, ланей, оленей, лисиц и диких кабанов.

Читайте также Куда поехать на Пасху в апреле 2019 (фото)

Куда поехать семьей на майские праздники: дендропарк "Александрия"

Парк Александрия Фото: Depositphotos

Знаменитый парк "Александрия", крупнейший в Украине, расположен в Белой Церкви. В теплое время года он привлекает множество туристов. Апрель и май – время, когда распускаются лесные цветы, благоухает сад магнолий и сирени. В этом дендропарке прекрасно уживаются природные и архитектурные сокровища, ведь в свое время он специально был спланирован, как аналог шедевров европейского паркового искусства. Помимо чудесных аллеек и парковой зоны, в "Александрии" расположены канатный парк, зверинец, музей.

Ранее мы рассказывали, где в Украине цветет сакура.

Смотрите видео: история путешественника-видеоблогера Максима Заселяна

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram