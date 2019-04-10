Куда пойти на Пасху-2019 в Киеве: афиша мероприятий

Советуем вам лучшие события в Киеве на пасхальные выходные

Узнайте, как провести Пасху 2019 в Киеве Фото: Depositphotos

28 апреля в Украине будут отмечать один из самых важных православных праздников года – Пасху-2019. Если вы сейчас рассматриваете лучшие варианты, куда пойти на Пасху-2019 в Киеве, как провести пасхальные выходные и ищете самые интересные культурные мероприятия в Киеве на 28-30 апреля, Сегодня.Lifestyle собрали для вас подробный список.

Куда пойти на Пасху в Киеве 28-30 апреля 2019 года

Мастер-класс по писанкарству

Арт-студия "Лихтарик" приглашает на мастер-класс, во время которого у вас будет возможность расписать свою собственную писанку, а художники расскажут о истории создания и символическом смысле писанок. Писанкарство интересно не только тем, что имеет долгую и интересную историю, а и тем, что это захватывающий длительный многоэтапный процесс. Готовая писанка может стать чудесным подарком близкому человеку или же удивительным украшением праздничного стола.

Где: Арт-студия "Ліхтарик", ул. Бастионная, 5-а.

Когда: 28 марта – 28 апреля, 10:00, 11:30, 15:00

Национальный музей народной архитектуры и быта "Пирогово"

27-28 апреля 2019 года здесь состоится Пасхальная поляна, на которой все желающие смогут отдохнуть, угоститься принесенными пасками, насладиться птичьим пением и подышать чистым воздухом. Также можно будет посетить празднично украшенные хатки в музейной экспозиции.

После Пасхи в "Пирогово" устроят традиционный Обливной понедельник. В программе: праздничная литургия и крестный ход, веснянки и гаивки, очищение водой, экспозиция пасхального убранства домов, выставка-продажа пасхальной атрибутики.

Мамаева слобода

Вы можете поучаствовать в праздновании Пасхи в Мамаевой слободе (ул. Михаила Донца, 2). Мероприятия начнутся в субботу, 27 апреля (22:00). Здесь в церкви Покрова Пресвятой Богородицы начнется всенощная служба, после которой состоится освящение куличей и крестный ход. После этого все желающие смогут подняться на колокольню церкви, чтобы сыграть на церковных колоколах.

На следующий день в Мамаевой слободе организуют праздничные мероприятия, посвященное Поливальному понедельнику.

Выставка фиалок в Национальном ботаническом саду им. Гришко

Посетители увидят много сортов фиалок, хойи, а также разнообразных цветочных композиций. Любой желающий сможет получить консультацию специалистов по поводу того, как правильно выращивать комнатные растения. Выставка продлится почти два месяца.

Где: Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко (Корпус №6)

Когда: 4 апреля-26 мая, 10:00-18:00

Напомним, что нельзя святить на Пасху, а что положить в корзину обязательно. Кроме этого, мы рассказывали о крашенках: история и современность главного символа Пасхи.

Смотрите видео о том, во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram