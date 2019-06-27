Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

Как раскрыть культурную, театральную, гастрономическую стороны этого города, рассказывают "Сегодня"

Команда Made in Ukraine выпустила путеводитель по Одессе Фото: Made in Ukraine

Одесса занимает особое место в сердцах украинцев: местный колорит, кухня, говор, рынки и, конечно же, море. Если вы планируете этим летом поехать отдыхать в Одессу или же посмотреть фильмы на 10-м ОМКФ 2019, авторы команды Made in Ukraine, которые недавно выпустили англоязычных travel guide по этому городу, предлагают ТОП 10 мест, куда можно пойти в Одессе, чтобы повеселиться и просто хорошо провести время.

Под Одессой появился подвесной селфи-мост – смотрите видео:

"Когда вы влюбляетесь, вы всегда себе можете объяснить, а почему именно в этого человека, а не в 7 млрд других? Так и с городом. Я просто пишу о том, что люблю в Одессе. А когда описываю маршруты прогулок, просто использую свои профессиональные наработки, как историка и гида", – рассказывает Александр Бабич, автор путеводителя. Он также добавил, что команда проекта показала Одессу с другой стороны, раскрыв ее культурную, театральную, гастрономическую и даже подземную стороны.

Одесский оперный театр Фото: Depositphotos

Куда пойти в Одессе: 10 интересных локаций

Сходите на Привоз, погуляйте и попробуйте что-то с прилавка.

Сходите на экскурсию по катакомбам с хорошим гидом.

Погуляйте по Дерибасовской и выпейте чашку кофе или бокал вина.

Посетите Оперу: посмотрите здание снаружи, а также сходите на оперу или балет.

Погуляйте по одесским дворикам и послушайте говор местных.

Поплавайте в море: лучше на рассвете или закате, а вообще, как хотите.

Поезжайте на крупнейший рынок в Европе под названием "7 километр".

Купите какой-то раритет на Староконном рынке.

Научитесь готовить что-то из местной кухни: форшмак, котлеты из кильки или баклажанную икру.

В Одессе очень красивые и уютные улицы Фото: Depositphotos

Путеводитель по Одессе от Made in Ukraine также содержит календарь самых ярких событий города, перечень мест для шопинга, перечень лучших пляжей и информацию о том, где и как отдохнуть в Затоке, Вилково и других городах Одесской области.

Ранее мы рассказывали, как и почем снять квартиру в Одессе и отдохнуть на море. Кроме того, "Сегодня" писали о главных достопримечательностях Одессы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram