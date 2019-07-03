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Куда пойти во Львове: места, которые любят местные

Авторы путеводителя Made in Ukraine рассказали, что посмотреть, где погулять и что нужно обязательно попробовать во Львове

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:22
Путеводитель Lviv Travel Guide
Путеводитель Lviv Travel Guide
Фото: Made in Ukraine

Авторы команды Made in Ukraine при участии историка и гида Игоря Лильо издали англоязычный Lviv Travel Guide ("Гид по Львову для путешественников") по одному из самых популярных туристических городов Украины – Львову. На страницах путеводителя можно узнать о самых лучшие местах, ресторанах, гостиницах и магазинах Львова, которые любят местные жители.  

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"Однажды очень известное издание попросило меня назвать 10 мест, куда во Львове не ходят туристы, – рассказывает львовский гид и соавтор путеводителя Игорь Лильо. – Я назвал и, подозреваю, те люди, которые там живут, меня бы сейчас поймали и избили. Потому что теперь там очень много туристов".

Смотрите видео: когда и куда путешествовать в Украине

Игорь добавил, что лично он очень любит Кастеливку и Байки во Львове. "Это район односемейных вилл, который формировался с конца 19 до первой половины 20 века. Там я бы рекомендовал посмотреть дом-крепость (официально – это улица Чупрынки, 50-52). Вы поймете, каким был тот Львов, который больше всего любят львовяне. Это действительно еще не "попсовое" место, потому что, будем откровенны, Ратушей уже никого не удивишь", – резюмирует историк. 

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Что посмотреть во Львове и куда пойти: 10 интересных мест

  • Прокатитесь по всему городу на трамвае №2, чтобы увидеть все самые красивые места.
  • Спуститесь под землю и исследуйте львовские катакомбы. Важно: только с хорошим гидом.
  • Сходите на рынок Вернисаж у театра им. Марии Заньковецкой и на книжный маркет возле памятника Ивану Федорову. Привезите родным и друзьям действительно аутентичные сувениры.

Центр Львова
Центр Львова
Фото: Depositphotos

  • Сходите на экскурсию на Лычаковское кладбище, которое славится красотой скульптур, а также захоронениями многих известных украинцев.
  • Поднимитесь по всем 408 ступенькам городской ратуши, чтобы увидеть красивый вид на город.

Старые домики во Львове
Старые домики во Львове
Фото: Depositphotos

  • Выпейте чай или кофе в львовской кофейне: чем меньше кофейня, тем она лучше.
  • Попробуйте что-то из галицкой кухни: например, деруны.

Площадь Рынок во Львове
Площадь Рынок во Львове
Фото: Depositphotos

  • Не спешите и сядьте на скамейку на площади Рынок и постарайтесь вслушаться в разговоры местных.
  • Загадайте желание и потрите палец памятника Никифору Дровняку, чтобы оно наверняка сбылось.
  • Бросьте монетку в один из фонтанов на площади Рынок с обещанием вернуться во Львов еще раз.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что известная американская газета The Washington Post в статье "Вперед на запад – во Львов" посоветовала путешественникам в качестве обязательных туристических локаций в Украине посетить Киев и Львов.

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Источник: Сегодня
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