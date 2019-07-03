Куда пойти во Львове: места, которые любят местные

Авторы путеводителя Made in Ukraine рассказали, что посмотреть, где погулять и что нужно обязательно попробовать во Львове

Путеводитель Lviv Travel Guide Фото: Made in Ukraine

Авторы команды Made in Ukraine при участии историка и гида Игоря Лильо издали англоязычный Lviv Travel Guide ("Гид по Львову для путешественников") по одному из самых популярных туристических городов Украины – Львову. На страницах путеводителя можно узнать о самых лучшие местах, ресторанах, гостиницах и магазинах Львова, которые любят местные жители.

"Однажды очень известное издание попросило меня назвать 10 мест, куда во Львове не ходят туристы, – рассказывает львовский гид и соавтор путеводителя Игорь Лильо. – Я назвал и, подозреваю, те люди, которые там живут, меня бы сейчас поймали и избили. Потому что теперь там очень много туристов".

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Игорь добавил, что лично он очень любит Кастеливку и Байки во Львове. "Это район односемейных вилл, который формировался с конца 19 до первой половины 20 века. Там я бы рекомендовал посмотреть дом-крепость (официально – это улица Чупрынки, 50-52). Вы поймете, каким был тот Львов, который больше всего любят львовяне. Это действительно еще не "попсовое" место, потому что, будем откровенны, Ратушей уже никого не удивишь", – резюмирует историк.

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Что посмотреть во Львове и куда пойти: 10 интересных мест

Прокатитесь по всему городу на трамвае №2, чтобы увидеть все самые красивые места.

Спуститесь под землю и исследуйте львовские катакомбы. Важно: только с хорошим гидом.

Сходите на рынок Вернисаж у театра им. Марии Заньковецкой и на книжный маркет возле памятника Ивану Федорову. Привезите родным и друзьям действительно аутентичные сувениры.

Центр Львова Фото: Depositphotos

Сходите на экскурсию на Лычаковское кладбище, которое славится красотой скульптур, а также захоронениями многих известных украинцев.

Поднимитесь по всем 408 ступенькам городской ратуши, чтобы увидеть красивый вид на город.

Старые домики во Львове Фото: Depositphotos

Выпейте чай или кофе в львовской кофейне: чем меньше кофейня, тем она лучше.

Попробуйте что-то из галицкой кухни: например, деруны.

Площадь Рынок во Львове Фото: Depositphotos

Не спешите и сядьте на скамейку на площади Рынок и постарайтесь вслушаться в разговоры местных.

Загадайте желание и потрите палец памятника Никифору Дровняку, чтобы оно наверняка сбылось.

Бросьте монетку в один из фонтанов на площади Рынок с обещанием вернуться во Львов еще раз.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что известная американская газета The Washington Post в статье "Вперед на запад – во Львов" посоветовала путешественникам в качестве обязательных туристических локаций в Украине посетить Киев и Львов.

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