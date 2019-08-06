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Куда спрятать телефон и ценные вещи на пляже

Есть несколько интересных идей, которые могут выручить вас во время пляжного отдыха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:21
Ценные вещи на пляже нужно прятать
Ценные вещи на пляже нужно прятать
Фото: Depositphotos

Отдыхающие на пляже часто задаются вопросом, куда спрятать ценные вещи, деньги и телефон, когда они идут купаться в море. Вот несколько интересных идей, которые могут выручить вас в этой ситуации.

  • Упаковка от влажных салфеток

Этот предмет работает точно так же, как и с упаковками от косметики. Возьмите использованный пакет от салфеток и сложите туда все ценности, а затем закройте. Сверху можно положить одну из салфеток, чтобы у грабителей точно не было повода задуматься.

Смотрите видео: чем грозит купание в запрещенных местах

  • Зарыть в песок

Положите все ценности в целлофановый пакет, так вы защитите их от песка, а затем просто заройте рядом с тем местом, где вы лежите. Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, нужно оставить небольшой маячок, чтобы вы сами могли вспомнить, где лежат ваши вещи. Во-вторых, опознавательный знак может только привлечь злоумышленников. В любом случае, вы успеете их заметить, если они попытаются найти ваш тайник.

  • Памперс

Если у вас есть дети, это отличный способ сохранить вещи в целости. Просто заверните их в памперс. Для правдоподобности можно положить на него кусочек шоколадки, чтобы та растаяла и размазалась по нему. Ни один вор не станет трогать чужой памперс. 

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  • Теннисный мяч

Воры вряд ли обратят внимание на обычный теннисный мяч, который лежит на пляже. Он работает как маленькая копилка, его только нужно сжать. Так туда можно положить мелкие ценности и деньги. Конечно, смартфон спрятать там не получится, но это может спасти семейный бюджет.

  • Пустые бутылки

Возьмите пластиковую банку или бутылку от солнцезащитного крема или шампуня. Если вы снимите с нее горлышко, сможете вложить туда телефон, ключи и деньги. Обязательно используйте для этого непрозрачную емкость. Можно взять любую другую, но больше вероятность, что злоумышленник не обратит внимания на косметические средства.

Напомним, уже в сентябре на телеканале НЛО TV состоится премьера тревел-шоу "Средиземноморский check-in".

Ранее "Сегодня" советовали, куда можно поехать на море в августе 2019. Мы также писали о шести причинах, почему нужно ехать в путешествие

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Источник: Rambler.ru
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