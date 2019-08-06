Куда спрятать телефон и ценные вещи на пляже
Есть несколько интересных идей, которые могут выручить вас во время пляжного отдыха
Отдыхающие на пляже часто задаются вопросом, куда спрятать ценные вещи, деньги и телефон, когда они идут купаться в море. Вот несколько интересных идей, которые могут выручить вас в этой ситуации.
- Упаковка от влажных салфеток
Этот предмет работает точно так же, как и с упаковками от косметики. Возьмите использованный пакет от салфеток и сложите туда все ценности, а затем закройте. Сверху можно положить одну из салфеток, чтобы у грабителей точно не было повода задуматься.
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- Зарыть в песок
Положите все ценности в целлофановый пакет, так вы защитите их от песка, а затем просто заройте рядом с тем местом, где вы лежите. Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, нужно оставить небольшой маячок, чтобы вы сами могли вспомнить, где лежат ваши вещи. Во-вторых, опознавательный знак может только привлечь злоумышленников. В любом случае, вы успеете их заметить, если они попытаются найти ваш тайник.
- Памперс
Если у вас есть дети, это отличный способ сохранить вещи в целости. Просто заверните их в памперс. Для правдоподобности можно положить на него кусочек шоколадки, чтобы та растаяла и размазалась по нему. Ни один вор не станет трогать чужой памперс.
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- Теннисный мяч
Воры вряд ли обратят внимание на обычный теннисный мяч, который лежит на пляже. Он работает как маленькая копилка, его только нужно сжать. Так туда можно положить мелкие ценности и деньги. Конечно, смартфон спрятать там не получится, но это может спасти семейный бюджет.
- Пустые бутылки
Возьмите пластиковую банку или бутылку от солнцезащитного крема или шампуня. Если вы снимите с нее горлышко, сможете вложить туда телефон, ключи и деньги. Обязательно используйте для этого непрозрачную емкость. Можно взять любую другую, но больше вероятность, что злоумышленник не обратит внимания на косметические средства.
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