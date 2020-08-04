Куда поехать с детьми летом-2020: лучшие курорты Азовского моря

Удивительные места на Азовском море для отдыха всей семьей

Курорты на Азовском море хорошо подходят для отдыха с детьми. А все потому, что в Приазовье теплая морская вода без холодных течений, чистые мелководные пляжи и мягкий комфортный климат. Предлагаем ознакомиться с подборкой лучших мест для семейного отдыха на Азовском море от Сегодня.Lifestyle.

Отдых на Азовском море-2020

Отдых на море 2020 с детьми Фото: unsplash.com

Бердянск

Бердянск – курортный город в Запорожской области. Здесь есть несколько санаториев, в которых лечат уникальными грязями с лимана. Море в Бердянске хорошо прогревается, песчаные пляжи оборудованы для комфортного отдыха с детьми.

Инфраструктура хорошо развита: есть отели, пансионаты и детские лагеря. Для отдыхающих работают зоопарк, аквапарк и парки аттракционов. Сердце города – шумная и оживленная центральная набережная с множеством развлечений. К городу примыкает Бердянская коса с заповедной зоной.

Бердянск Фото: Depositphotos

Более подробнее об отдыхе в Бердянске читайте в нашем материале.

Геническ и курорты Арабатской Стрелки

Геническ и курорты Арабатской Стрелки находятся между Азовским морем и заливом Сиваш. Вход в море в Геническе очень пологий, а линия заглубления достаточно протяженная. Взрослому человеку придется преодолеть сотни метров воды, чтобы поплавать. Но для малышей это настоящий рай.

Арабатская стрелка Фото: AFP

Пляжи Арабатской Стрелки широкие и песчано-ракушечные. Море теплое и не глубокое у береговой линии. Арабатская Стрелка делится на три курортные зоны: Стрелковое, Генгорку и Счастливцево. Эти курорты удалены от транспортных магистралей и промышленных городов. Здесь большой выбор жилья с лояльными ценами.

Кирилловка

Для Кирилловки характерны протяженные песчаные пляжи с мелкой ракушкой. Рядом с поселком нет промышленных объектов, поэтому вода в море очень чистая, а экология отличная. К центральной части поселка примыкают две косы – Пересыпь и Федотова. Тут находится лиман с целебными грязями.

В центре поселка и на Федотовой косе есть много молодежных развлечений. А вот коса Пересыпь больше подходит для семейного отдыха с ребенком.

В целом в Кирилловке комфортный климат и редко бывают дожди.

Приморск

Приморск понравится любителям спокойного и размеренного отдыха в формате "море-пляж". На курорте почти нет развлечений, кроме купания в море. Если захотите впечатлений, нужно будет проехать около 26 километров в Бердянск.

Приморск Фото: instagram.com/azov_life/

Зато в Приморском расположены мелководные пляжи с теплой водой и чистым золотистым песком. Влажный воздух курорта насыщен йодом и способствует оздоровлению организма.

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Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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