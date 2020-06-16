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Курс на Ильичевск: преимущества летнего отдыха недалеко от Одессы

Сегодня, 11:26

Ильичевск – красивый, чистый и уютный город на берегу Черного моря

Ильичевск (Черноморск) – курортный город в 30 км от Одессы. Это популярное место среди отдыхающих летом, потому что в Ильичевске просто масса развлечений, чистые пляжи со всеми удобствами и невероятная атмосфера. Сегодня.Lifestyle пишут, где провести летний отпуск в Укране.

Накануне мы рассказывали о пляжном курорте Железный Порт на Черном море,а также куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры.

Отдых в Украине летом: Ильичевск
Отдых в Украине летом: Ильичевск
Фото: Depositphotos

Ильичевск: как доехать

Ильичевск находится в 30 км от Одессы, потому добраться туда можно на маршрутке в кратчайший срок. Местность, на которой расположен курортный городок, обладает множеством преимуществ и даже целебных свойств – мягкий природный климат и чистые пляжи благоприятно сказываются на здоровье и самочувствии гостей.

Пляжи Ильичевска хорошо оборудованы: есть раздевалки, душевые кабины с пресной водой, лежаки, навесы и так далее. Вдоль побережья раскинулись многочисленные базы отдыха Черноморска, гостиницы, санатории и детские лагеря.

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Погода в Ильичевске привычная для украинца: среднемесячная дневная температура воздуха в июле – от 25 до 30 градусов со знаком плюс. При этом летний зной здесь слегка ослабляется из-за близкого расположения моря и лиманов. Пляжный сезон начинается в апреле и заканчивается лишь в октябре.

Колоннады в городе Ильичевск
Колоннады в городе Ильичевск
Фото: Depositphotos

Развлечения в Ильичевске

В Ильичевске есть все необходимое для чудесного отдыха с семьей, в паре или с друзьями – инфраструктура курортного городка разнообразная. Днем можно покататься на водных скутерах, катерах, бананах. Для любителей спорта предлагаются пляжный волейбол или футбол.

В Ильичевске работает множество ресторанов, баров, кафе и ночных клубов. Любители тихого и спокойного отдыха могут проводить свое время, гуляя по городу. Ильичевск славится красотой своих фонтанов, которых здесь очень много. Самые известные из них – Большой фонтан и фонтан "Русалочка".

Отдых в Ильичевске 2020
Отдых в Ильичевске 2020
Фото: Depositphotos

Отдых в Ильичевске: отели и базы отдыха

Приезжие могут остановиться в мини-отеле, частном доме, в пансионате или снять комнату на базе отдыха. В Ильичевске таких насчитывается несколько сотен. Для больших компаний подойдут виллы у моря, бюджетному туристу предлагаются комнаты с удобствами или без – в зависимости от стоимости аренды.

Средний ценник за комнату в Ильичевске – 250 грн в сутки. Номера в хостелах стоят от 500 грн, а номера-апартаменты предлагают от 1400 грн.

Для семейного отдыха с детьми подойдут гостевые комплексы и отдельные номера-домики с удобствами, выходом на пляж, парковкой, детскими площадками и прочим. Как правило, в объекте отдыха и на его территории также имеются столовая, бассейн, беседки и т.д.

Напомним, недавно мы писали, почему все любят Коблево и как туда добраться.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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