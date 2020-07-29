Украинский прованс: где у нас можно найти лавандовые поля

Недавно в Украине появилось несколько лавандовых полей

Раньше фотографии на полях лаванды можно было сделать только за границей. Но недавно лавандовые поля высадили и в Украине – в Киевской и Одесской областях, а также на западе страны.

Подробнее о том, где можно увидеть эту красоту – читайте в материале Сегодня.Lifestyle. Обратите внимание, что на некоторых полях период цветения лаванды уже подошел к концу, ведь обычно растение начинает цвести в средине июня.

Лавандовая роща

Где: Киевская область, село Порадовка

Лавандовая роща Фото: facebook.com/Lavanda.UA

Это приватное поле, которое сдают в аренду для фотосессий. Цены стартуют от 600 гривен в час. В следующем году планируют открыть новое большое поле площадью целый гектар, которое будет функционировать как парк. В этом замечательном месте сможет погулять каждый, кто купит входной билет.

Отметим, что сезон цветения лаванды 2020 уже закончился, поле закрыто до следующего лета. Обычно оно цветет около трех недель.

Где: Киевская область, село Мотыжин

Парк "Добропарк" Фото: facebook.com/dobropark.ua

"Добропарк" открылся весной 2020 года и занимает огромную территорию, равную 400 футбольным полям. В парке есть кемпинг, фуд-корт, аттракционы для детей, место для парковки авто. Здесь можно взять напрокат велосипеды, пледы и корзины для пикников. Также сюда можно приходить с домашними животными.

Обычно, парк работает во все дни, кроме понедельника. Стоимость входа — от 50 гривен с человека, дополнительно можно заказать профессиональную фотосъемку. В этом году планируется, что лаванда будет цвести два раза за лето, то есть в июле и августе тоже можно будет увидеть "фиолетовые мор". С 23 июля "Добропарк" закрыт на ремонт, об открытии сообщат на официальной странице в Facebook.

Ферма Olawander

Где: Киевская область, село Дымер

Где есть лаванда в Украине 2020 Фото: facebook.com/olawanderfarm

Olawander – это органическая ферма, которую учредила пара супругов в 2018 году. Здесь выращивают лаванду, клубнику и ежевику. Лавандовое поле тут пока небольшое – всего 15 соток, но его планируют расширить и сделать на территории фермы эко-парк с отдельными зонами для фотосессий и прогулок. Также в парке планируют открыть свое кафе. Сезон цветения-2020 уже закончился, следующий раз лаванда зацветет здесь в июне 2021.

Лавандовая Гора

Где: Закарпатская область, город Перечин

Лавандовая гора Фото: facebook.com/lavandova.gora

На этом огромном фермерском хозяйстве в Закарпатье выращивают лаванду и розы. Его площадь составляет 75 гектаров. Здесь лаванда растет на фоне живописных горных пейзажей, что выгодно отличает это место от других. Всю информацию о посещении и фотосессиях уточняйте на официальной странице в Facebook Лавандовая Гора.

Лавандовое поле, село Тарновцы

Где: Закарпатская область, село Тарновцы

Лавандовое поле Фото: unsplash.com

Поле открылось в этом году, его решили высадить супруги из Ужгорода. Это место можно посещать как парк, вход стоит 50 гривен, время пребывания не ограничено. Также можно арендовать поле для фотосессии, это стоит 200 гривен.

С 17 июля 2020 поле закрыли для сбора урожая, но владельцы надеются на второе цветение лаванды, которое продлится до августа-сентября. Актуальную информацию можно узнать в Facebook и Instagram.

Луцкий Прованс

Где: Волынская область, село Лыще

Лавандовое поле Фото: facebook.com/Lavanda.UA

Небольшое лавандовое поле на Волыни создала предпринимательница из Луцка год назад. На период цветения-2020 поле было закрыто для посетителей. Это решение было принято, чтобы дать кустам время разрастись и стать пышными и красивыми. Подробности по поводу открытия поля можно узнать на официальном аккаунте Instagram.

Лавандовое поле, село Васильевка

Где: Одесская область, село Васильевка. Координаты: 46.012222, 30.295518

Лавандовое поле Фото: pexels

Это большое лавандовое поле находится в 70 км от Одессы, и в 20 км от Затоки. Стоимость входного билета – 50 гривенн, детям вход бесплатный. За профессиональную фотосессию отдельно платить не нужно. На поле работают охранники, так как это личные владения фермеров.

На машине лучше ехать со стороны моря, так как со стороны села очень плохая дорога. Сезон цветения-2020 уже завершился, сейчас здесь собирают урожай.

Важно! большинство лавандовых полей – это частная собственность, которая сдается в аренду для фотосессий. Чтобы попасть на их территорию, нужно предварительно договориться с владельцами. Поэтому не рекомендуем вам ехать к этим полям, не согласовав приезд заранее.

Ранее мы рассказывали куда поехать на море в августе 2020: популярные курорты в Украине. Также читайте об острове Джарылгач – почему стоит посетить.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться