Известнейший ледник Италии может полностью исчезнуть через 15 лет

Мармолада — самая высокая гора Доломитовых Альп

Самый большой ледник в Доломитовых Альпах — Мармолада может полностью исчезнуть через 15 лет из-за глобального потепления и выбросов углекислого газа. Об этом предупреждают итальянские ученые, пишет The Guardian.

За последние 70 лет ледник уже потерял более 80% своего объема. Ученые прогнозируют, что он полностью исчезнет к 2031 году.

Италия, гора Мармолада Фото: Depositphotos

Ледник расположен на севере горы Мармолада (3 343 метра), являющейся самой высокой в Италии. Это единственный ледник в Доломитовых Альпах. Здесь круглый год работает горнолыжный курорт.

"В краткосрочной перспективе мы ничего не можем сделать, чтобы спасти его", – сказал профессор геофизики в Университете Падуи Альдино Бондесан. Он заверил, что тенденция исчезновения ледников в Италии и во всем мире может быть обращена вспять только в том случае, если будут приложены глобальные усилия для решения задач в области изменения климата.

По мнению исследователей, столь стремительная скорость таяния Мармолады связана с ростом выбросов углерода за последние несколько десятилетий. Десять лет назад отмечалось, что ледник ежегодно терял по 5 га льда, но сейчас этот показатель увеличился до 9 га в год.

Большая часть ледника Мармолада может полностью исчезнуть к 2031 году Фото: Depositphotos

За последние 70 лет он потерял более 80 процентов своего объема — с 95 миллионов кубометров льда в 1954 году до 14 миллионов кубометров сейчас. "Его исчезновение становится все ближе. Возможно, у него остается не более 15 лет жизни", – отмечает Бондесан.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, с 1900 года ледники в Альпах сократились примерно вдвое. Ученые утверждают, что если в мире ничего не будет сделано для сокращения выбросов углекислого газа, то к концу века в Альпах может не остаться постоянного льда.



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