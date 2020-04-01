Легендарный небоскреб ради врачей превратили в огромную мигалку скорой помощи: видео

Таким образом власти американского Нью-Йорка пытаются приободрить местных жителей

Легендарный небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке (США) "превратили" в огромную мигалку скорой помощи. Теперь вершина здания светится красно-белым цветом – в честь врачей, работающих во время пандемии коронавируса.

Empire State Building Фото: twitter.com/EmpireStateBldg

Пульсирование также символизирует сердцебиение Америки. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте, посвященном небоскребу.

"До окончания сражения с COVID-19 нашу традиционную белую подсветку заменит биение сердца Америки. Шпиль будет мигать белым и красным цветами в честь сотрудников служб, героически сражающихся на передовой", – сказано в Twitter.

До 21:00 четверга, 2-го апреля, подсветка здания будет вспыхивать в такт песни Алиши Киз Empire State of Mind. Таким образом местные власти пытаются приободрить нью-йоркцев.

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