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Летим из Польши и готовим сами: как отдохнуть за границей в два раза дешевле

Есть несколько полезных советов, которые помогут сэкономить в путешествии

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:19
Путешествие можно удешевить в два раза
Путешествие можно удешевить в два раза
Фото: Depositphotos

Одно и то же путешествие может обойтись в два раза дешевле без ущерба для комфорта. Ниже мы даем несколько полезных советов, которые помогут сэкономить в туристической поездке.

  • Продумайте маршрут

Например, прямой перелет на Мальту стоит в среднем от 140 евро, а если лететь с WizzAir по маршруту Киев – Познань – Мальта, билет обойдется почти в два раза дешевле. Всегда рассматривайте в качестве транзитного пункта города Польши, и вы будете приятно удивлены ценами.

Смотрите видео: как сэкономить на отдыхе

  • Делайте визы самостоятельно

Часто работники визовых агентств убеждают туристов, что получить визу самостоятельно почти нереально, но это не так. Ведь наличие посредника не повышает ваши шансы на получение визы. Потратьте чуть больше времени, разберитесь с нюансами и подавайте документы без участия третьих лиц. Вы получите тот же результат за меньшие деньги.

  • Не тратьте деньги на готовую еду

Значительную часть бюджета путешествия обычно занимает питания. Во многих европейских городах обед или ужин в недорогом ресторане обойдется в 20-30 евро. Сократить расходы в два раза можно, если вы сами будете покупать продукты и готовить.

Ранее "Сегодня" писали, как сэкономить на жилье в путешествии и рассказывали, как сэкономить на питании и передвижении в Европе.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: 193land.com
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