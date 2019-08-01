Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

Цены на жилье в Яремче и особенности отдыха в Карпатах

Какими бы морями-островами мы себя не баловали, магия родных Карпат не отпускает, ведь лучше гор могут быть только горы. А ворота в Карпаты – это Яремче, самый известный курорт в Ивано-Франковской области.

Если зимой на отдых в Яремче многие приезжают с прицелом покататься на лыжах в Буковеле или Яблунице (до них отсюда рукой подать), то летом – насладиться природой, гуцульскими сырами, настойками, блюдами Карпатской кухни и гостеприимством местных жителей. В любое время года тут можно просто полюбоваться невероятными пейзажами, дышать горным воздухом, заряжаться физически и душевно, наслаждаясь неповторимой атмосферой этого уголка Карпат.

Располагается городок на территории Карпатского национального природного парка. Тут есть горы (массив Горганы, куда входят Маковица, Довбушанка, Синячка и другие, высота около 1500-2000 м), покорить которые обязательно стоит новичкам, планирующим в будущем более серьезные восхождения. Купаться можно в чистой горной речке Прут, которая всегда холодная и чистая.

Горная река Прут в Яремче Фото: Depositphotos

Как доехать до Яремче

Добраться сюда очень просто, поскольку есть прямое сообщение из большинства больших городов: например, из Киева можно ехать поездами, следующими до Рахова и Ворохты с остановкой непосредственно в Яремче. Еще вариант – любым поездом до Ивано-Франковска, а дальше – на маршрутке (которые тут в огромном количестве караулят пассажиров прямо под ж/д вокзалом), на автобусе (автовокзал находится рядом с железнодорожным) или на такси. Ходят поезда и из Львова, а также из большинства больших городов. Расстояние от Ивано-Франковска до Яремча составляет 58 километров.

27 Июл 2019 в 9:13 PDT INSTAGRAM (@yaremcheonline)

Где разместиться: отели Яремче и ценовая политика

Самый удобный и, зачастую, бюджетный вариант – выбрать частный домик или апартаменты. Особенно это выгодно, если едете большой семьей или компанией. Ведь снять отдельный дом на всех по стоимости может равняться одной ночи вдвоем в стандартном номере в отеле. Совсем демократично можно разместиться, если жить в доме хозяев в отдельной комнате – такие варианты тоже есть. Гостевые дома, виллы, коттеджи на любой вкус и кошелек, традиционные мини-отели и отели разбросаны по всему городку – выбор есть всегда.

Цена вопроса – от 500 гривен за сутки в период до октября (стандартный двухместный номер в отеле с удобствами). За люкс попросят дороже – от 800 гривен; семейные номера или домики на семью/компанию можно найти за 1500 гривен и больше. Ближе к центру будут варианты подороже, хотя лучшие отели Яремче, откровенно говоря, не все расположены именно там. Многие находятся чуть в отдалении, чтобы гости чувствовали себя максимально наедине с природой.

Что посмотреть и чем заняться в Яремче: достопримечательности и места силы

Чем заняться в Яремче Фото: Depositphotos

Самое популярное летнее развлечение в горах – конечно, поездки на джипах и квадроциклах, конные прогулки, походы за грибами, экскурсии в соседние поселки, в Закарпатье, в Ивано-Франковск и Львов. Можно также "покипеть" в чанах с травами – Карпатском SPA, половить в местных прудах форель и тут же ее приготовить на огне. К слову, чаны в Яремче – одни из лучших в регионе, обязательно попробуйте!

Если вы приехали с детьми – обязательно сходите покормить оленей, козуль и кабанов в вольерное хозяйство. При входе можно купить животным "лакомства" и побаловать зверюшек.

Местами силы считаются водопады "Жонка", "Девичьи слезы" – рекомендуем их также посетить. К тому же, они очень живописны и станут прекрасным фоном для фото из Яремче, которым вы захотите поделиться в соцсетях.

21 Июл 2019 в 2:11 PDT INSTAGRAM (@lebedinskaia.daria)

Обязательный пункт программы – Скалы Довбуша (место, где зимовал легендарный предводитель Опрышков). Чуть дальше, в 25 км от Яремче, находится еще один известный водопад – "Женецкий Гук", высотой в почти 15 метров.

А подкрепиться после длительных прогулок можно в одном из многочисленных ресторанов и кафешек, разбросанных по городу. Рекомендуем попробовать местный банош, вареники, гуцульские деруны, запеченную в фольге форель и бограч.

Погода в Яремче в августе

Погода в Яремче порадует: до конца лета будет преимущественно теплой. Только в конце августа столбик термометра опустится ниже 20 градусов на пару дней. Небольшие дожди ожидаются, но в Карпатах они традиционны, и только придают свежести воздуху, а природе – особого шарма.

Перед отъездом непременно приобретите что-то из местных сувениров на рынке – шедевров гуцульских мастеров, пару наборов карпатского чая из трав, сушеные белые грибы и вышиванку.

Карпаты не устают удивлять даже тогда, когда ты здесь был неоднократно и, кажется, знаешь каждый уголок. А энергетика этих мест просто непередаваемая!

Напомним, ранее мы рассказывали о бюджетном отпуске на Черном море в Каролино-Бугазе.

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