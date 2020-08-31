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У Eurowings появилась новая услуга блокирования соседнего кресла – пока в тестовом режиме

Сегодня, 16:26

Услуга действует всего несколько недель, но уже очень популярна среди пассажиров

Теперь на борту лоукостера Eurowings, входящего в Lufthansa Group, есть возможность за доплату оставить соседнее место свободным. Стоимость услуги стартует от 18 евро, действует она пока только на европейских рейсах, передают Avianews.

Пассажир авиакомпании может заблокировать соседнее кресло, купив билет по любому классу бронирования.

Лоукостер Eurowings зарабатывает на пустых креслах
Лоукостер Eurowings зарабатывает на пустых креслах
Фото: Eurowings

Новая услуга действует всего несколько недель в тестовом формате, но уже стала достаточно популярной. Ее пробрели более пяти тысяч раз, хотя еще не начинали активно рекламировать, и предлагали только через колл-центр авиакомпании.

"Полученное одобрение во время периода тестирования показало, что наши пассажиры часто хотят больше комфорта и дистанции на борту. Концепция ультралоукостов с началом пандемии коронавируса больше не работает. Поэтому мы допускаем, что свободные средние кресла станут важной частью сервиса путешествий в будущем", — заявил глава Eurowings Йенс Бишоф.

На данный момент услугу можно забронировать только через колл-центр авиакомпании. С сентября данная опция станет доступной для заказа на сайте. При этом Eurowings гарантирует, что не перепродаст свободное кресло другому пассажиру.

Напомним, ранее в Lufthansa Group заявили о новых правилах ношения маски на борту. Также стало известно, что Бали закроет границы для туристов до конца года.

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