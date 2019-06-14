Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лучший курорт, город и пляж в Европе: названы победители WTA

В Португалии определили победителей премии World Travel Awards – "Мирового туристического Оскара"

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:48
World Travel Awards советует туристам посетить Лиссабон
World Travel Awards советует туристам посетить Лиссабон
Фото: Depositphotos

На острове Мадейра (Португалия) во дворце Белмонд Рейд прошла церемония вручения туристической премии World Travel Awards (WTA), известной как "Мировой туристический Оскар". Мероприятие посетили сотни специалистов и компаний, которые работают в сфере туризма. Итак, третий год подряд Лучшим европейским направлением для путешественников признана Португалия, в частности ее столица – Лиссабон и регион Алгарве, куда эксперты советуют ехать на пляжный отдых. Об этом пишет Portugal American Journal.

Смотрите видео: все тайны незабываемых и дешевых путешествий

Лучшие места в Европе

В номинации "Ведущий курорт" победил итальянский остров Сардиния.

Остров Сардиния, Италия
Остров Сардиния, Италия
Фото: Depositphotos

Батуми в Грузии лидировал в номинации "Ведущее направление для развивающегося туризма в Европе".

Скульптура Али и Нино в Батуми, Грузия
Скульптура Али и Нино в Батуми, Грузия
Фото: Владимир Грисюк

Мадрид – "Лучшее место проведения встреч и конференций в Европе".

Фонтан Сибелес в Мадриде, Испания
Фонтан Сибелес в Мадриде, Испания
Фото: Depositphotos

Санкт-Петербург (Россия) победил в номинации "Лидирующее направление городского туризма в Европе". 

Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербург, Россия
Фото: Depositphotos

World Travel Awards (WTA) – одна из самых престижных наград в индустрии туризма, оценивающая лидеров в сфере туризма, авиакомпании, качество гостиничного бизнеса по всему миру. Победителей выбирают с помощью онлайн-опроса и голосования тысяч специалистов из индустрии туризма и путешествий.

Ранее "Сегодня" рассказывали, куда можно поехать в июне в Украине. Кроме этого, мы писали о лучших пляжах в нашей стране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Турция уже не в моде: где дешево отдохнуть летом-2019 Куда поехать в июне в Украине: необычные направления Лучшие пляжи в Украине: появился новый рейтинг Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе
туризм видео премия путешествия направления
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью
Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью

Популярные статьи

Вчера, 20:36Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 13:38Fun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

Вчера, 08:56Fun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:37Техно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

Вчера, 05:32Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

12 июняТехно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

12 июняFun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

12 июняШоу-бизнес

Оля Полякова о домогательствах продюсеров: "Я назову конкретные имена"

12 июняТехно

Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

12 июняFun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

11 июняТехно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

11 июняШоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

11 июняШоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

11 июняFun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Ничего не помнит: Бари Алибасов пришел в себя (фото)
Ничего не помнит: Бари Алибасов пришел в себя (фото)
Лікар Началової приголомшив справжньою причиною смерті
Лікар Началової приголомшив справжньою причиною смерті
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь