Лучший курорт, город и пляж в Европе: названы победители WTA

В Португалии определили победителей премии World Travel Awards – "Мирового туристического Оскара"

World Travel Awards советует туристам посетить Лиссабон Фото: Depositphotos

На острове Мадейра (Португалия) во дворце Белмонд Рейд прошла церемония вручения туристической премии World Travel Awards (WTA), известной как "Мировой туристический Оскар". Мероприятие посетили сотни специалистов и компаний, которые работают в сфере туризма. Итак, третий год подряд Лучшим европейским направлением для путешественников признана Португалия, в частности ее столица – Лиссабон и регион Алгарве, куда эксперты советуют ехать на пляжный отдых. Об этом пишет Portugal American Journal.

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Лучшие места в Европе

В номинации "Ведущий курорт" победил итальянский остров Сардиния.

Остров Сардиния, Италия Фото: Depositphotos

Батуми в Грузии лидировал в номинации "Ведущее направление для развивающегося туризма в Европе".

Скульптура Али и Нино в Батуми, Грузия Фото: Владимир Грисюк

Мадрид – "Лучшее место проведения встреч и конференций в Европе".

Фонтан Сибелес в Мадриде, Испания Фото: Depositphotos

Санкт-Петербург (Россия) победил в номинации "Лидирующее направление городского туризма в Европе".

Санкт-Петербург, Россия Фото: Depositphotos

World Travel Awards (WTA) – одна из самых престижных наград в индустрии туризма, оценивающая лидеров в сфере туризма, авиакомпании, качество гостиничного бизнеса по всему миру. Победителей выбирают с помощью онлайн-опроса и голосования тысяч специалистов из индустрии туризма и путешествий.

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