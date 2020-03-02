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Лувр закрыли из-за ситуации с коронавирусом: что произошло

Причина прекращения работы – недовольство сотрудников музея

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:36

1 марта в Париже (Франция) закрыли один из самых известных и самый популярный художественный музей мира – Лувр. Это временная мера, связанная с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Лувр в Париже
Лувр в Париже
Фото: Depositphotos

"Совещание по поводу мер профилактики Covid-19 в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, переносит открытие Лувра в воскресенье, 1 марта. Музей не может открыться в данный момент. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать вас в курсе событий", – сообщает пресс-служба Лувра в Facebook.

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По сообщению Assosiated Press, причиной закрытия стало недовольство сотрудников Лувра. В музее трудятся 2,3 тысячи человек, и они боятся подхватить коронавирус от посетителей, которые приезжают со всего мира.

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Как рассказал сотрудник музея Андре Сакристин, работники Лувра просили администрацию выдать им маски, но вместо этого получили только средство для дезинфекции рук. Сакристин добавил, что работники обеспокоены тем, что сейчас в Лувре находятся их коллеги из Италии, которые приехали туда забрать работы Леонардо да Винчи.

Напомним, три популярных нидерландских музея один день в месяц будут бесплатными. Речь идет о Музее Ван Гога, Рейксмюсеуме и Национальном морском музее.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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