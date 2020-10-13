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Мачу-Пикчу в Перу открыли ради одного туриста. Когда туда смогут попасть все желающие?

Сегодня, 16:38

Японского туриста сопровождал директор национального парка

Открыли знаменитый памятник ради одного туриста. К руинам Мачу-Пикчу в Перу пустили гражданина Японии. Джесси Такаяма приехал в страну еще весной и планировал свой отпуск всего на несколько дней, чтобы посетить старинный город инков. Но из-за карантина он не только не попал к развалинам, но и застрял в стране на семь месяцев.

Сейчас его пустили к памятнику в сопровождении администрации. Для широкой общественности Мачу-Пикчу обещают открыть в ноябре.

По словам министра культуры Перу Алехандро Нейро, японского туриста сопровождал директор национального парка.

Для строительства Мачу-Пикчу использовали природные блоки из камня
Для строительства Мачу-Пикчу использовали природные блоки из камня
Фото: Depositphotos

Мужчина планирует возвращаться домой в Японию. Теперь он может сделать это с чувством выполненного дела.

Тем временем в Запорожье возродят живописный туристический маршрут благодаря водопаду.

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Источник: Сегодня
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