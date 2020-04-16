Маски-шоу по-европейски: как проходит карантин в Испании и Германии

Рассказываем о том, как Валенсия и Мюнхен переживают карантин

Cегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком продолжают знакомить с нынешней жизнью стран и городов в условиях эпидемии. В новом видео из серии "Жизнь во время эпидемии" вы узнаете, как проходит карантин по-европейски, а именно – в Мюнхене и Валенсии.

Герои сегодняшнего выпуска – Влад из Валенсии и Даша из Мюнхена – расскажут об обстановке в их городах и покажут, как сейчас выглядят любимые локации туристов. Не выходя из дома, вы прогуляетесь по Мариенплацу, Олимпиа парку и Одеонсплацу в Мюнхене, а также побываете на центральной площади и главных улицах Валенсии.

Как изменилась жизнь испанцев?

Чему нам стоит поучиться у немцев?

А кому из героев выписали штраф прямо во время съемки?

Все ответы — в новом выпуске. Приятного просмотра!

Мюнхен и Валенсия во время карантина – смотреть видео:

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#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

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