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Отмена продажи билетов: что происходит с авиасообщением в Украине

Сегодня, 13:59

Какие изменения ждут пассажиров летом 2020 года

С 15 июня Украина начала восстанавливать международное регулярное авиасообщение. Но это еще не означает снятия всех ограничений на путешествия. Если вы планируете в ближайшем будущем воспользоваться услугами авиакомпаний, обязательно следите за всеми изменениями в расписаниях полетов и будьте готовыми к отмене рейса из-за пандемии коронавируса.

Так, на пример, украинская авиакомпания SkyUp Airlines прекращает продажу авиабилетов на большинство своих рейсов до 15 июля, за исключением рейсов из Киева в Грузию, Албанию и Болгарию, на которые продажа приостановлена до начала июля. Об этом сообщается официальном сайте перевозчика.

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Даты возможного возобновления авиарейсов от SkyUp:

  • Киев – Тирана, Батуми, Тбилиси – с 1 июля
  • Киев – Бургас, Варна – с 10 июля
  • Харьков, Запорожье – Буpгас – 14 июля

Все остальные рейсы SkyUp – после 15 июля

SkyUp также сообщают, что полетная программа на внутренние рейсы еще не утверждена.

SkyUp Airlines прекращает продажу авиабилетов на большинство своих рейсов до 15 июля
SkyUp Airlines прекращает продажу авиабилетов на большинство своих рейсов до 15 июля
Фото: Depositphotos

Кроме этого, отменяется авиасообщение между Украиной и Польшей. Польские власти 16 июня ограничили пассажирские авиаперевозки до 30 июня. Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, а также Исландии.

Неприятную новость сообщила и авиакомпания МАУ. Международные авиалинии Украины прекратили продажу билетов до 1 августа 2020 года. В течение июня перевозчик планирует осуществить рейсы только по следующим направлениям:

18 июня

  • Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный).

19 июня

  • Киев – Херсон;
  • Киев – Одесса.

20 июня

  • Киев – Бангкок.

21 июня

  • Бангкок – Киев (эвакуационный);
  • Херсон – Киев;
  • Одесса – Киев;
  • Киев – Стамбул – Киев.

22 июня

  • Киев – Нью-Йорк – Киев (эвакуационный).

23 июня

  • Киев – Амстердам – Киев.

24 июня

  • Киев – Майами;
  • Киев – Париж.

25 июня

  • Майами – Киев (эвакуационный).

26 июня

  • Киев – Стамбул – Киев;
  • Киев – Афины – Киев;
  • Киев – Одесса;
  • Киев – Львов;
  • Киев – Херсон.

28 июня

  • Киев – Стамбул – Киев;
  • Дубай – Киев.

29 июня

  • Киев – Тель-Авив – Киев,
  • Херсон – Киев;
  • Одесса – Киев;
  • Львов – Киев.

30 июня

  • Киев – Амстердам – Киев.

Тем временем лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновляет работу своей базы в международном аэропорту "Киев". Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Wizz Air возобновляет работу своей базы в международном аэропорту "Киев"
Wizz Air возобновляет работу своей базы в международном аэропорту "Киев"
Фото: Depositphotos

С 17 июня доступны путешествия по таким направлениям:

  • Афины (Греция);
  • Биллунд и Копенгаген (Дания);
  • Таллинн (Эстония);
  • Берлин (Шенефельд), Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия);
  • Будапешт (Венгрия);
  • Лондон (Лутон) (Великобритания).

Будьте внимательны! Перед путешествием ознакомьтесь с правилами и законами, принятыми в связи с пандемией коронавируса, в странах назначения. Убедитесь, что у вас есть все необходимые для поездки документы: визы, разрешения, справки. За выполнение всех правил несет ответственность пассажир.

Смотрите в сюжете, как преодолеть страх полетов:

Напомним, с 17 июня Киевский аэропорт открылся для международных рейсов. Воспользоваться маршрутами в направлении Украины может кто угодно, потому что правительство сняло ограничения на въезд иностранцев.

Однако полеты в страны ЕС пока разрешены только гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, иностранцам с видом на жительство в этих странах и людям, имеющим право на работу. Перед покупкой билета пассажиру следует удостовериться, что он входит в категорию лиц, которым разрешен въезд в страну назначения.

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Источник: Сегодня
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