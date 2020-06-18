Отмена продажи билетов: что происходит с авиасообщением в Украине
Какие изменения ждут пассажиров летом 2020 года
С 15 июня Украина начала восстанавливать международное регулярное авиасообщение. Но это еще не означает снятия всех ограничений на путешествия. Если вы планируете в ближайшем будущем воспользоваться услугами авиакомпаний, обязательно следите за всеми изменениями в расписаниях полетов и будьте готовыми к отмене рейса из-за пандемии коронавируса.
Так, на пример, украинская авиакомпания SkyUp Airlines прекращает продажу авиабилетов на большинство своих рейсов до 15 июля, за исключением рейсов из Киева в Грузию, Албанию и Болгарию, на которые продажа приостановлена до начала июля. Об этом сообщается официальном сайте перевозчика.
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Даты возможного возобновления авиарейсов от SkyUp:
- Киев – Тирана, Батуми, Тбилиси – с 1 июля
- Киев – Бургас, Варна – с 10 июля
- Харьков, Запорожье – Буpгас – 14 июля
Все остальные рейсы SkyUp – после 15 июля
SkyUp также сообщают, что полетная программа на внутренние рейсы еще не утверждена.
Кроме этого, отменяется авиасообщение между Украиной и Польшей. Польские власти 16 июня ограничили пассажирские авиаперевозки до 30 июня. Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, а также Исландии.
Неприятную новость сообщила и авиакомпания МАУ. Международные авиалинии Украины прекратили продажу билетов до 1 августа 2020 года. В течение июня перевозчик планирует осуществить рейсы только по следующим направлениям:
18 июня
- Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный).
19 июня
- Киев – Херсон;
- Киев – Одесса.
20 июня
- Киев – Бангкок.
21 июня
- Бангкок – Киев (эвакуационный);
- Херсон – Киев;
- Одесса – Киев;
- Киев – Стамбул – Киев.
22 июня
- Киев – Нью-Йорк – Киев (эвакуационный).
23 июня
- Киев – Амстердам – Киев.
24 июня
- Киев – Майами;
- Киев – Париж.
25 июня
- Майами – Киев (эвакуационный).
26 июня
- Киев – Стамбул – Киев;
- Киев – Афины – Киев;
- Киев – Одесса;
- Киев – Львов;
- Киев – Херсон.
28 июня
- Киев – Стамбул – Киев;
- Дубай – Киев.
29 июня
- Киев – Тель-Авив – Киев,
- Херсон – Киев;
- Одесса – Киев;
- Львов – Киев.
30 июня
- Киев – Амстердам – Киев.
Тем временем лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновляет работу своей базы в международном аэропорту "Киев". Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
С 17 июня доступны путешествия по таким направлениям:
- Афины (Греция);
- Биллунд и Копенгаген (Дания);
- Таллинн (Эстония);
- Берлин (Шенефельд), Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия);
- Будапешт (Венгрия);
- Лондон (Лутон) (Великобритания).
Будьте внимательны! Перед путешествием ознакомьтесь с правилами и законами, принятыми в связи с пандемией коронавируса, в странах назначения. Убедитесь, что у вас есть все необходимые для поездки документы: визы, разрешения, справки. За выполнение всех правил несет ответственность пассажир.
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Напомним, с 17 июня Киевский аэропорт открылся для международных рейсов. Воспользоваться маршрутами в направлении Украины может кто угодно, потому что правительство сняло ограничения на въезд иностранцев.
Однако полеты в страны ЕС пока разрешены только гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, иностранцам с видом на жительство в этих странах и людям, имеющим право на работу. Перед покупкой билета пассажиру следует удостовериться, что он входит в категорию лиц, которым разрешен въезд в страну назначения.
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