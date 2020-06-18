Отмена продажи билетов: что происходит с авиасообщением в Украине

Какие изменения ждут пассажиров летом 2020 года

С 15 июня Украина начала восстанавливать международное регулярное авиасообщение. Но это еще не означает снятия всех ограничений на путешествия. Если вы планируете в ближайшем будущем воспользоваться услугами авиакомпаний, обязательно следите за всеми изменениями в расписаниях полетов и будьте готовыми к отмене рейса из-за пандемии коронавируса.

Так, на пример, украинская авиакомпания SkyUp Airlines прекращает продажу авиабилетов на большинство своих рейсов до 15 июля, за исключением рейсов из Киева в Грузию, Албанию и Болгарию, на которые продажа приостановлена до начала июля. Об этом сообщается официальном сайте перевозчика.

Даты возможного возобновления авиарейсов от SkyUp:

Киев – Тирана, Батуми, Тбилиси – с 1 июля

Киев – Бургас, Варна – с 10 июля

Харьков, Запорожье – Буpгас – 14 июля

Все остальные рейсы SkyUp – после 15 июля

SkyUp также сообщают, что полетная программа на внутренние рейсы еще не утверждена.

SkyUp Airlines прекращает продажу авиабилетов на большинство своих рейсов до 15 июля Фото: Depositphotos

Кроме этого, отменяется авиасообщение между Украиной и Польшей. Польские власти 16 июня ограничили пассажирские авиаперевозки до 30 июня. Запрет распространяется на рейсы из всех стран за исключением членов ЕС, Швейцарии, Норвегии, а также Исландии.

Неприятную новость сообщила и авиакомпания МАУ. Международные авиалинии Украины прекратили продажу билетов до 1 августа 2020 года. В течение июня перевозчик планирует осуществить рейсы только по следующим направлениям:

18 июня

Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный).

19 июня

Киев – Херсон;

Киев – Одесса.

20 июня

Киев – Бангкок.

21 июня

Бангкок – Киев (эвакуационный);

Херсон – Киев;

Одесса – Киев;

Киев – Стамбул – Киев.

22 июня

Киев – Нью-Йорк – Киев (эвакуационный).

23 июня

Киев – Амстердам – Киев.

24 июня

Киев – Майами;

Киев – Париж.

25 июня

Майами – Киев (эвакуационный).

26 июня

Киев – Стамбул – Киев;

Киев – Афины – Киев;

Киев – Одесса;

Киев – Львов;

Киев – Херсон.

28 июня

Киев – Стамбул – Киев;

Дубай – Киев.

29 июня

Киев – Тель-Авив – Киев,

Херсон – Киев;

Одесса – Киев;

Львов – Киев.

30 июня

Киев – Амстердам – Киев.

Тем временем лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновляет работу своей базы в международном аэропорту "Киев". Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Wizz Air возобновляет работу своей базы в международном аэропорту "Киев" Фото: Depositphotos

С 17 июня доступны путешествия по таким направлениям:

Афины (Греция);

Биллунд и Копенгаген (Дания);

Таллинн (Эстония);

Берлин (Шенефельд), Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия);

Будапешт (Венгрия);

Лондон (Лутон) (Великобритания).

Будьте внимательны! Перед путешествием ознакомьтесь с правилами и законами, принятыми в связи с пандемией коронавируса, в странах назначения. Убедитесь, что у вас есть все необходимые для поездки документы: визы, разрешения, справки. За выполнение всех правил несет ответственность пассажир.

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Напомним, с 17 июня Киевский аэропорт открылся для международных рейсов. Воспользоваться маршрутами в направлении Украины может кто угодно, потому что правительство сняло ограничения на въезд иностранцев.

Однако полеты в страны ЕС пока разрешены только гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, иностранцам с видом на жительство в этих странах и людям, имеющим право на работу. Перед покупкой билета пассажиру следует удостовериться, что он входит в категорию лиц, которым разрешен въезд в страну назначения.

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