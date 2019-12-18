МАУ объявила новогоднюю распродажу авиабилетов в Европу
Акционные предложения действуют до 27 декабря 2019 года
Украинская авиакомпания МАУ объявила новогоднюю распродажу билетов. Даты для путешествий – с 15 января по 29 февраля 2020-го. Акционные предложения действуют до 27 декабря 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте МАУ.
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Смотрите видео: требования к багажу и ручной клади в МАУ
- Вильнюс – 658 грн;
- Варшава – 658 грн;
- Берлин – 893 грн;
- Вена – 987 грн;
- Будапешт – 987 грн;
- Копенгаген – 1010 грн;
- Дюссельдорф – 1081 грн;
- Франкфурт – 1175 грн;
- Стокгольм – 1410 грн;
- Мадрид – 1551 грн;
- Прага – 1786 грн:
- Цюрих – 2819 грн.
Из Киева можно также бюджетно слетать во Львов за 799 грн, в Харьков – 916 грн, Запорожье – 969 грн, Одессу – 1222 грн. Учтите, багаж не входит в стоимость билетов по самому низкому тарифу. С собой на борт можно взять только ручную кладь – семь килограммов.
Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.
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