МАУ объявила новогоднюю распродажу авиабилетов в Европу

Акционные предложения действуют до 27 декабря 2019 года

МАУ объявила новогоднюю распродажу Фото: Depositphotos

Украинская авиакомпания МАУ объявила новогоднюю распродажу билетов. Даты для путешествий – с 15 января по 29 февраля 2020-го. Акционные предложения действуют до 27 декабря 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте МАУ.

Смотрите видео: требования к багажу и ручной клади в МАУ

Дешевые авиабилеты из Киева

Вильнюс – 658 грн;

Варшава – 658 грн;

Берлин – 893 грн;

Вена – 987 грн;

Будапешт – 987 грн;

Копенгаген – 1010 грн;

Дюссельдорф – 1081 грн;

Франкфурт – 1175 грн;

Стокгольм – 1410 грн;

Мадрид – 1551 грн;

Прага – 1786 грн:

Цюрих – 2819 грн.

Из Киева можно также бюджетно слетать во Львов за 799 грн, в Харьков – 916 грн, Запорожье – 969 грн, Одессу – 1222 грн. Учтите, багаж не входит в стоимость билетов по самому низкому тарифу. С собой на борт можно взять только ручную кладь – семь килограммов.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

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