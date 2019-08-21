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МАУ объявила распродажу авиабилетов: куда можно слетать за полцены

Дешевые билеты уже можно забронировать в города Европы, Северной Америки, Азии и Африки

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:17
Объявлена распродажа авиабилетов МАУ
Объявлена распродажа авиабилетов МАУ
Фото: Depositphotos

Ко Дню Независимости украинская авиакомпания МАУ подготовила 50% скидки от базового тарифа на авиаперелеты по Украине и за границу. Распродажа будет действовать до 1 сентября 2019 года.

На официальном МАУ сообщается, что дешевые билеты уже можно забронировать в города Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Рейсы отправиться из Киева, Львова, Одессы, Черновцов и Ивано-Франковска. Сами же рейсы будут выполняться в период с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:

Наименьшая цена на перелет составляет 806 гривен (из Львова в Киев), а самая дорогая – 6598 гривен (из Киева в Пекин).

Скриншот: сайт МАУ

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

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Источник: Сегодня
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