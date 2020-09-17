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МАУ открывает новые рейсы из Киева и отменяет плату за изменение даты вылета

Сегодня, 13:19

Теперь пассажиры смогут бесплатно и неоднократно менять дату вылета

С 1 октября МАУ открывает пять международных рейсов из Киева, а также добавляет стыковочные рейсы через столицу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Теперь из Киева можно будет полететь в Лондон, Прагу, Баку, Брюссель и Дюссельдорф. Также в авиакомпании ввели новое правило – теперь пассажиры смогут бесплатно и неоднократно менять дату вылета в течение срока действия авиабилетов, купленных с 16 сентября 2020 года включительно.

МАУ открывает новые рейсы из Киева и отменяет плату за изменение даты вылета
МАУ открывает новые рейсы из Киева и отменяет плату за изменение даты вылета
Фото: Depositphotos

Правило бесплатного изменения даты вылета распространяется в том числе и на низкие тарифы Economy Light, которые включают только ручную кладь и ранее не подлежали обмену или возврату.

Еще МАУ предлагает варианты стыковок через Киев. Из Амстердама, Лондона, Парижа, Брюсселя, Милана, Дюссельдорфа, Мюнхена, Праги можно полететь через Киев в Дубай, Каир, Баку, Ереван, Стамбул, Тель-Авив.

Остальные рейсы, анонсированные авиакомпанией до 24 октября, остаются практически без изменений. За исключением полетов в Тбилиси – рейсы отменены по причине продолжения эпидемиологических ограничений со стороны властей Грузии.

Напомним, ранее стало известно, что Wizz Аir запускает рейсы в Чехию из двух украинских городов. Также мы делились с вами лучшими лайфхаками от сотрудника аэропорта – как уменьшить вес чемодана.

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