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МАУ порадовала путешественников новой услугой: что изменится

Новая функция доступна во время бронирования авиабилетов

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:07

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая ранее изменила правила перевозки животных, запустила новую услугу, позволяющую "замораживать" цену билетов и удерживать места на выбранном рейсе на 48 часов. Об этом пишет Avianews.com.

МАУ позволила "замораживать" цену билетов на 48 часов
МАУ позволила "замораживать" цену билетов на 48 часов
Фото: Depositphotos

Новая функция теперь доступна во время бронирования авиабилетов. Ее стоимость – 5,99 евро. Однако перевозчик предупреждает, что "заморозить" цену можно только в том случае, если до перелета осталось не меньше недели.

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Услугу можно найти и активизировать на странице оплаты после заполнения данных пассажира. Если после бронирования пассажир откажется от путешествия, то сбор за "замораживание" возвращать не будут.

Оплатить услугу можно после авторизации в разделе "Управление бронированием" в течение 48 часов.

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Источник: Сегодня
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