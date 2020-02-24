МАУ порадовала путешественников новой услугой: что изменится
Новая функция доступна во время бронирования авиабилетов
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая ранее изменила правила перевозки животных, запустила новую услугу, позволяющую "замораживать" цену билетов и удерживать места на выбранном рейсе на 48 часов. Об этом пишет Avianews.com.
Новая функция теперь доступна во время бронирования авиабилетов. Ее стоимость – 5,99 евро. Однако перевозчик предупреждает, что "заморозить" цену можно только в том случае, если до перелета осталось не меньше недели.
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Услугу можно найти и активизировать на странице оплаты после заполнения данных пассажира. Если после бронирования пассажир откажется от путешествия, то сбор за "замораживание" возвращать не будут.
Оплатить услугу можно после авторизации в разделе "Управление бронированием" в течение 48 часов.
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