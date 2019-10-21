Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту

Украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Wizz Air не пустила на рейс украинцев во Франкфурте Фото: facebook/Оксана Сова
Wizz Air не пустила на рейс украинцев во Франкфурте
Фото: facebook/Оксана Сова

Венгерская авиакомпания Wizz Air отказала в посадке на самолет десятерым украинским спортсменам и другим туристам, которые должны были вылететь из аэропорта Франкфурта в Киев. Об этом сообщила жена одного из тренеров команды спортсменов Оксана Сова на своей странице в Facebook.

Скриншот: facebook.com/permalink

"Хочу сообщить о халатном отношении компании Wizz Air к пассажирам. Сегодня сборной команде боксеров городов Украины из 10 человек, половина которых несовершеннолетние дети, отказали в посадке в самолет. Дети возвращались с Франкфурта в Киев. Причина проста. Как сказали работники аэропорта, которые созванивались с авиалинией и пытались по-человечески помочь, что они (WizzAir) продали слишком много билетов, чем может вместить самолет. В итоге пострадавших более 30 человек, которые остались в чужой стране на произвол судьбы", – пишет Оксана Сова.

Читайте также:
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

По ее словам, авиаперевозчик Wizz Air не предлагал талоны на питание, на ночевку, а также не предлагал возместить стоимость билетов. "Их просто не пустили на рейс, хотя все регистрации и досмотры они прошли вовремя и заранее. Наша боксерская команда, не имея денег на еду, вместе с тренерами остались в чужой стране. У них на тот момент не было даже денег, чтобы купить ближайшие билеты домой! То есть они сейчас в статусе бомжей", – отметила женщина.

Смотрите видео: в Аэропорту "Киев" запустили новый сервис

Она также рассказала, что среди пострадавших пассажиров были граждане США, однако им компания сразу согласилась компенсировать все расходы на билеты. Когда же обратились украинские спортсмены и другие туристы из Украины – компания в любой компенсации отказала.

Скриншот: facebook.com/permalink

Ранее мы также писали, как в Японии почти две тысячи человек застряли в аэропорту из-за тайфуна. Кроме этого, в аэропорту Барселоны отменили 73 авиарейса из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Супруги случайно взяли кота с собой в отпуск: правда вскрылась в аэропорту Приняли за "ночных бабочек": российских туристок со скандалом завернули в аэропорту Массовые столкновения в аэропорту Барселоны: количество пострадавших растет Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами Аэропорт "Киев" в Жулянах с 12 сентября снова будет принимать рейсы
видео Германия аэропорт скандал Wizz Air
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:05Food

Панна котта в стакане: рецепт итальянского десерта с клубникой

Сегодня, 12:40Fun

26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Сегодня, 10:22Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в девятом эфире

Сегодня, 09:20Шоу-бизнес

Как прошел девятый выпуск "Танців з зірками 2019"

Сегодня, 09:01Fun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

Сегодня, 05:04Fun

Невеста съела свой букет на свадьбе: курьезные фото

Вчера, 16:55Психология

Гороскоп на неделю 20-26 октября для всех знаков зодиака

Вчера, 15:28Events

Когда переводят часы на зимнее время в Украине 2019

Вчера, 04:58Fun

20 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 октябряШоу-бизнес

Потап, Кухар, Дзидзьо и Сумская встретились с президентом Зеленским

19 октябряEvents

День повара: история праздника и красивые поздравления в картинках и открытках

19 октябряТехно

Volvo полностью переходит на выпуск электромобилей

19 октябряFun

19 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

18 октябряШоу-бизнес

Две операции и надежда на выздоровление: последние новости о состоянии Заворотнюк

18 октябряFood

Как испечь быстрые творожные рогалики к чаю

18 октябряШоу-бизнес

До и после: Сэльма Блэр из-за химиотерапии изменилась до неузнаваемости

Новости партнеров

Посолить капусту в банку: рецепт-находка
Посолить капусту в банку: рецепт-находка
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Салат Аленка на зиму из свеклы
Салат Аленка на зиму из свеклы
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную "тайну" знака
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться
Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться