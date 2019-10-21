Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту

Украинские спортсмены застряли в аэропорту Франкфурта

Wizz Air не пустила на рейс украинцев во Франкфурте Фото: facebook/Оксана Сова

Венгерская авиакомпания Wizz Air отказала в посадке на самолет десятерым украинским спортсменам и другим туристам, которые должны были вылететь из аэропорта Франкфурта в Киев. Об этом сообщила жена одного из тренеров команды спортсменов Оксана Сова на своей странице в Facebook.

Скриншот: facebook.com/permalink

"Хочу сообщить о халатном отношении компании Wizz Air к пассажирам. Сегодня сборной команде боксеров городов Украины из 10 человек, половина которых несовершеннолетние дети, отказали в посадке в самолет. Дети возвращались с Франкфурта в Киев. Причина проста. Как сказали работники аэропорта, которые созванивались с авиалинией и пытались по-человечески помочь, что они (WizzAir) продали слишком много билетов, чем может вместить самолет. В итоге пострадавших более 30 человек, которые остались в чужой стране на произвол судьбы", – пишет Оксана Сова.

По ее словам, авиаперевозчик Wizz Air не предлагал талоны на питание, на ночевку, а также не предлагал возместить стоимость билетов. "Их просто не пустили на рейс, хотя все регистрации и досмотры они прошли вовремя и заранее. Наша боксерская команда, не имея денег на еду, вместе с тренерами остались в чужой стране. У них на тот момент не было даже денег, чтобы купить ближайшие билеты домой! То есть они сейчас в статусе бомжей", – отметила женщина.

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Она также рассказала, что среди пострадавших пассажиров были граждане США, однако им компания сразу согласилась компенсировать все расходы на билеты. Когда же обратились украинские спортсмены и другие туристы из Украины – компания в любой компенсации отказала.

Скриншот: facebook.com/permalink

Ранее мы также писали, как в Японии почти две тысячи человек застряли в аэропорту из-за тайфуна. Кроме этого, в аэропорту Барселоны отменили 73 авиарейса из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia.

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