Когда туристы снова смогут летать в Европу, как раньше – три прогноза

Даже по самому оптимистичному сценарию, мир вернется к прежнему уровню полетов в 2024 году

Организация EUROCONTROL* опубликовала три прогноза о том, когда полеты в Европу вернуться к своему прежнему уровню. В самом позитивном сценарии прогнозируется, что только к 2024 году трафик вернется к уровню 2019 года.

"Есть вполне реальная перспектива, что это восстановление может занять еще больше времени, возможно, вплоть до 2029 года. Это катастрофическая картина для авиации", – заявил генеральный директор организации Имонн Бреннан.

*EUROCONTROL – европейская организация по безопасности воздушной навигации

Фото: lufthansagroup.com

Прогноз основан на трех основных сценариях:

Сценарий 1 – вакцинация летом 2021 года.

Вакцина станет широко доступной для путешественников (или прекратит пандемию) к лету 2021 года, а трафик путешествий вернется к уровню 2019 года только к 2024 году.

Сценарий 2 – вакцинация летом 2022 года.

Вакцина станет широко доступной для путешественников (или прекратит пандемию) к лету 2022 года, а трафик путешествий вернется к уровню 2019 года только к 2026 году.

Сценарий 3 – Вакцина неэффективна

Сохраняющаяся инфекция и низкий уровень доверия со стороны пассажиров: только к 2029 году объемы перевозок вернутся к уровню 2019 года.

Организация EUROCONTROL назвала второй сценарий наиболее вероятным.

Прогноз показывает, что развитие авиационного сектора во многом зависит от того, как скоро эффективная вакцина станет широко доступной, и от уровня общественного доверия.

Напомним, ранее в Германии сообщили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Также мы рассказывали, что Бельгия будет на карантине, пока не появится вакцина от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться