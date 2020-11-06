Когда туристы снова смогут летать в Европу, как раньше – три прогноза
Даже по самому оптимистичному сценарию, мир вернется к прежнему уровню полетов в 2024 году
Организация EUROCONTROL* опубликовала три прогноза о том, когда полеты в Европу вернуться к своему прежнему уровню. В самом позитивном сценарии прогнозируется, что только к 2024 году трафик вернется к уровню 2019 года.
"Есть вполне реальная перспектива, что это восстановление может занять еще больше времени, возможно, вплоть до 2029 года. Это катастрофическая картина для авиации", – заявил генеральный директор организации Имонн Бреннан.
*EUROCONTROL – европейская организация по безопасности воздушной навигации
Прогноз основан на трех основных сценариях:
- Сценарий 1 – вакцинация летом 2021 года.
Вакцина станет широко доступной для путешественников (или прекратит пандемию) к лету 2021 года, а трафик путешествий вернется к уровню 2019 года только к 2024 году.
- Сценарий 2 – вакцинация летом 2022 года.
Вакцина станет широко доступной для путешественников (или прекратит пандемию) к лету 2022 года, а трафик путешествий вернется к уровню 2019 года только к 2026 году.
- Сценарий 3 – Вакцина неэффективна
Сохраняющаяся инфекция и низкий уровень доверия со стороны пассажиров: только к 2029 году объемы перевозок вернутся к уровню 2019 года.
Организация EUROCONTROL назвала второй сценарий наиболее вероятным.
Прогноз показывает, что развитие авиационного сектора во многом зависит от того, как скоро эффективная вакцина станет широко доступной, и от уровня общественного доверия.
Напомним, ранее в Германии сообщили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Также мы рассказывали, что Бельгия будет на карантине, пока не появится вакцина от коронавируса.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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