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Молдова открыла границы для иностранцев: можно ли въезжать украинцам

Сегодня, 18:41

Украина попала в "красный" список Молдовы

С 31 августа Молдова разрешила въезд иностранцам, кроме жителей стран с повышенным риском заражения COVID-19, сообщают 34Travel. Украина попала в "красный" список, поэтому въезд для украинцев в Молдову пока запрещен, кроме некоторых категорий граждан.

Вместе с Украиной в "красную" зону входят еще 52 страны, среди которых Черногория, Хорватия, Испания, Франция, США и другие страны. Кому из украинцев разрешен въезд в Молдову – читайте далее в материале.

Молдова не открыла границы для украинцев
Молдова не открыла границы для украинцев
Фото: Depositphotos

Посетить Молдову могут украинцы, которые:

  • являются родственниками граждан Молдовы;
  • имеют долгосрочную визу или вид на жительство;
  • имеют рабочую визу, трудовой договор или приглашение на работу от молдавской компании;
  • являются представителями дипломатических миссий;
  • иностранные студенты и преподаватели.

Транзит по Молдове разрешен жителям всех стран.

Власти Молдовы разрешили въезд иностранцам, прибывшим из стран, в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения на 100 тысяч человек. Такие лица не обязаны соблюдать 14-дневный карантин после въезда в страну.

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Минздрав Молдовы будет обновлять список раз в две недели. Он будет вступать в силу по понедельникам после обновления информации. Если за две недели в конкретной стране будут регистрировать меньше 50 заболевших на 100 тысяч человек, она попадает в "зеленую" зону, больше – в "красную".

Ранее стало известно, что Бали закроет границы для туристов до конца года. Также мы рассказывали вам о новых правилах ношения маски в самолетах Lufthansa Group.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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