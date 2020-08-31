Молдова открыла границы для иностранцев: можно ли въезжать украинцам
Украина попала в "красный" список Молдовы
С 31 августа Молдова разрешила въезд иностранцам, кроме жителей стран с повышенным риском заражения COVID-19, сообщают 34Travel. Украина попала в "красный" список, поэтому въезд для украинцев в Молдову пока запрещен, кроме некоторых категорий граждан.
Вместе с Украиной в "красную" зону входят еще 52 страны, среди которых Черногория, Хорватия, Испания, Франция, США и другие страны. Кому из украинцев разрешен въезд в Молдову – читайте далее в материале.
Посетить Молдову могут украинцы, которые:
- являются родственниками граждан Молдовы;
- имеют долгосрочную визу или вид на жительство;
- имеют рабочую визу, трудовой договор или приглашение на работу от молдавской компании;
- являются представителями дипломатических миссий;
- иностранные студенты и преподаватели.
Транзит по Молдове разрешен жителям всех стран.
Власти Молдовы разрешили въезд иностранцам, прибывшим из стран, в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения на 100 тысяч человек. Такие лица не обязаны соблюдать 14-дневный карантин после въезда в страну.
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Минздрав Молдовы будет обновлять список раз в две недели. Он будет вступать в силу по понедельникам после обновления информации. Если за две недели в конкретной стране будут регистрировать меньше 50 заболевших на 100 тысяч человек, она попадает в "зеленую" зону, больше – в "красную".
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