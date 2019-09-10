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Музей сериала "Друзья" в Нью-Йорке: что можно там увидеть

Посетители музея могут увидеть репродукцию комнат главных героев популярной кинокартины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
В Нью-Йорке открыли музей, посвященный сериалу "Друзья"
В Нью-Йорке открыли музей, посвященный сериалу "Друзья"
Фото: Warner Bros. Pictures

В мире продолжают отмечать 25-летие популярного американского сериала "Друзья" (Friends). На нью-йоркском Манхэттене (США) для поклонников киноленты открыли особый музей, где можно посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки. Об этом сообщает информационный портал ABC.

Музей "Friends" в Нью-Йорке
Фото: ABC news
Музей "Friends" в Нью-Йорке
Фото: ABC news
Музей "Friends" в Нью-Йорке
Фото: ABC news
Музей "Friends" в Нью-Йорке
Фото: ABC news
Музей "Friends" в Нью-Йорке
Фото: ABC news
Музей "Friends" в Нью-Йорке
Фото: ABC news
Музей "Friends" в Нью-Йорке
Фото: ABC news
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Посетители музея могут увидеть репродукцию комнат главных героев, знаменитую кофейню Central Perk и фонтан, что был на начальных кадрах фильма. Кроме этого, представители Warner Brothers передали музею жуткую картину Фиби, рабочую одежду Моники и знаменитые кожаные штаны Роса. Для ярых поклонников открыли и магазин, где можно приобрести товары в стиле сериала "Друзья".

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"Каждый, кто любит смотреть "Друзья", будет в восторге от того, что придет в этот музей и просто погрузится в воспоминания. Дома у вас это не удастся сделать. Поэтому я думаю, что приехать сюда и стать частичкой "Друзей" – это прекрасно и волнительно. Здесь атмосфера и даже запах такие, как были когда-то, на съемках", – рассказала актриса Мэгги Уилер, сыгравшая в сериале роль Дженис.

Напомним, что ранее в сети появились архивные снимки со съемок сериала "Друзья".

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