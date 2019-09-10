Музей сериала "Друзья" в Нью-Йорке: что можно там увидеть
Посетители музея могут увидеть репродукцию комнат главных героев популярной кинокартины
В мире продолжают отмечать 25-летие популярного американского сериала "Друзья" (Friends). На нью-йоркском Манхэттене (США) для поклонников киноленты открыли особый музей, где можно посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки. Об этом сообщает информационный портал ABC.
Посетители музея могут увидеть репродукцию комнат главных героев, знаменитую кофейню Central Perk и фонтан, что был на начальных кадрах фильма. Кроме этого, представители Warner Brothers передали музею жуткую картину Фиби, рабочую одежду Моники и знаменитые кожаные штаны Роса. Для ярых поклонников открыли и магазин, где можно приобрести товары в стиле сериала "Друзья".
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"Каждый, кто любит смотреть "Друзья", будет в восторге от того, что придет в этот музей и просто погрузится в воспоминания. Дома у вас это не удастся сделать. Поэтому я думаю, что приехать сюда и стать частичкой "Друзей" – это прекрасно и волнительно. Здесь атмосфера и даже запах такие, как были когда-то, на съемках", – рассказала актриса Мэгги Уилер, сыгравшая в сериале роль Дженис.
Напомним, что ранее в сети появились архивные снимки со съемок сериала "Друзья".
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