На автобусе в Краков: как сэкономить в поездке деньги и время

Билеты в королевский замок покупайте онлайн в Украине, и возьмите с собой злотые в монетах

Жемчужина. Барбакан когда-то был частью городской стены, теперь — филиал исторического музея. Фото: А. Корчинский

Недавно несколько дней провел в одном из красивейших городов не только Польши, но и Европы — Кракове. Описывать достопримечательности древней столицы Речи Посполитой нет смысла, о них сказано уже очень много. Мои заметки помогут будущим туристам сэкономить время, а то и деньги.

Дорога туда

Начну, пожалуй, с того, что мы решили не лететь самолетом, а поехать автобусом (билет в одну сторону стоит 700 грн). Границу пересекали под утро, заняла эта процедура часов пять. Нас попросили выйти вместе со всем багажом, то есть даже с чемоданами, которые вынимали из чрева автобуса. Рутинную процедуру с рамкой металлоискателя прошли без проблем, сдали чемоданы опять в багаж. Но на польской стороне все повторилось. На паспортном контроле женщина, строго глядя в глаза, вопрошала: "Деньги есть?" Все, суетясь, доставали кошельки, банковские карты, хотя она этого не просила. Затем вышли в накопитель на воздухе, и опять почему-то долго не двигались. Прошел слух: кто-то из наших попался с незадекларированными деньгами (в Польшу можно ввозить сумму, эквивалентную 10 тыс. евро), и сейчас составляют протокол. Оказалось, действительно: парень крупную сумму в декларацию не внес, но строгой даме в этом признался. Посему деньги не конфисковали, но штраф он заплатил.

Хочу предупредить и курильщиков: если добираетесь в Польшу по земле, а не самолетом, разрешено туда провозить лишь две пачки сигарет. А вот назад, из Польши в Украину, можно 10 пачек. Но кто же повезет, если пачка сигарет, которая у нас стоит, скажем, 35—40 грн, там обойдется в 12 злотых, то есть в 85 грн (1 злотый = 7,05 грн)?

Когда мы прибыли на главный автовокзал Кракова, прошло почти 20 часов с момента выезда из Киева. Конечно, пятой точке пришлось нелегко.

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Запомните: в Украину автобусы прибывают и отправляются с одних и тех же платформ на втором этаже (буква G) вокзала. Это платформы от G10 до G13 — важно для тех, кто будет ехать назад таким же путем. Поскольку в момент приезда мы ничего о городе не знали, взяли такси на первом этаже. Прекрасный лимузин, водитель в белой сорочке, а вот карту брать отказался: терминала нет. Это говорит о том, что такси немножко "левое", на официальных машинах терминалы есть. Путь, который через несколько дней, возвращаясь назад, мы проделали пешком минут за 30, у таксиста занял минут 10-15 (правда, по Старому городу ездить нелегко, улочки узкие). Не думаю, что он нас здорово надул, взяв 22 злотых (154 грн). Хотя, уверен, на официальном такси было бы чуть дешевле.

Монета нервы бережет

Нелишне будет взять с собой в поездку несколько десятков злотых (в Киеве без проблем их можно купить в обменниках — например, в подземном переходе на Майдане, в "трубе"). Причем попробуйте запастись именно монетами — по 1, 2, 5 злотых (купюры начинаются с 10 злотых). Потому что на польской стороне, скажем, кофейные автоматы купюры не берут, только монеты. И мне пришлось, сжимая в руке двадцатку и пуская слюнки, смотреть на границе, как коллеги-туристы дуют кофе, не имея самому возможности его купить (а разменять было негде). Почти везде принимают банковские карты, но и тут есть подводные камни. Банковская система в Польше устроена так, что международные расчеты ведутся в долларах. Потому, рассчитываясь гривенной картой, лучше всего просить, чтобы сумму списали в долларах (там на выбор предлагают оплату в злотых, евро или долларах). Тогда удастся избежать двойной конвертации: списанные с вас доллары конвертируются сразу в гривну, которая и снимается в Украине с вашей карты. Я проверял: получается точно по курсу банка, который выдал карту, ни центом больше. А если выбрать евро или злотые — получается, вы заплатите больше.

Пилсудский. Осмотреть гробницу можно бесплатно и без очереди. Фото: А. Корчинский

Апартаменты и замок

Жили мы в самом центре Старого города, в районе Казимеж. Это когда-то был чисто еврейский даже не квартал, а городок, который потом влился в Краков. Там есть знаменитая Старая синагога, превращенная в музей, но увы — она была по каким-то причинам закрыта. Зато вокруг полно открытых кабачков с еврейским колоритом и названиями типа "У Абрама". Поселились мы в апартаментах. У нас была даже кухня — небольшая, но оборудованная буквально всем — от кастрюль до микроволновой печи, чайника и хорошего молотого кофе, чая и сахара (стоимость — около 7500 тыс. грн за неделю за двоих, бронировали жилье за месяц на сайте booking).

Кухня дает возможность, при желании, закупаться продуктами и завтракать в номере. Скажем, чем плоха яичница с беконом и кофе с рогаликом почти в постели? И в разы дешевле, чем в кафе. К примеру, любой кофе в Старом городе стоит от 10 злотых (70 грн) за бумажный стакан (правда, бурды могут налить чуть не пол-литра). А в магазинах цены примерно как у нас, чуть выше: дешевое пиво можно найти от 1,5 злотых, то есть примерно 8 грн.

Сам по себе Старый город в Кракове не очень и большой, его вполне можно (и нужно, по-моему) обойти пешком. За несколько дней — вполне прилично изучить. Можно, конечно, воспользоваться одним из бесчисленного множества электрокаров с навесами и без оных, снующих вокруг. Но цена небольшой экскурсии минут на 15 — целых 150 злотых (чуть больше 1000 грн). И увидите все то же, что и на своих двоих.

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Главная достопримечательность Кракова — Королевский Вавельский замок. О нем написано много. Я же скажу, что взять его "с налету" оказалось невозможно. Сначала надо отстоять огромную, на сотни метров очередь, чтобы взять билеты на ту или иную экспозицию. А потом с этими билетами — следующую такую же очередь, уже в само помещение. Так что совет: заказывайте билеты в Вавель на официальном сайте заранее, из дома, по интернету: очень сэкономите время и силы. Нам же удалось зайти лишь бесплатно и без очередей в небольшой подвал, где погребены первый президент Польши (после царской России) маршал Пилсудский, а также погибшие под Смоленском президент Лех Качиньский с супругой.

Журек насущный

Немного о еде (не все же время жевать в номере). Польская кухня — великолепная! Постарайтесь попробовать традиционные блюда, и непременно — знаменитый суп "Журек": его готовят с колбасками, беконом и вареным яйцом. Однако спрашивайте, подается ли он в настоящем традиционном виде, то есть залитый в специальный круглый хлеб, или в обыкновенных тарелках. Бывает и так, и так. Конечно, пробовать надо в хлебе. Но имейте в виду: порция большая, сытная и, скорее всего, после супа вы уже ничего не захотите (стоит примерно 25 злотых, 176 грн). А потом мы наткнулись в самом сердце Старого города, почти возле Рыночной площади, на ресторанчик "Украинский смак" (не реклама, а патриотизм!). Готовят там вкусно и относительно дешево, народу всегда много — причем в основном, судя по речи, поляков. Официантками работают, вопреки сомнениям, не украинки, а польки, но некоторые говорят на нашем языке. Отведать в Кракове "Котлетки по-киевски" — чем плохо?

Украинский смак. Ресторан пользуется популярностью у поляков

И обратно

Добраться из Старого города на автовокзал (и железнодорожный, они рядом), довольно просто. Можно даже пешком, если немного багажа. Мы прошли от Суконных рядов по Королевской дороге, миновали башню Барбакан, свернули направо — и вот оно, место назначения. На автовокзале с инфраструктурой довольно скудно, посидеть бесплатно почти негде, хочешь сесть — зайди в кафе и сиди, заказав что-нибудь…

Дальше была опять почти суточная поездка в автобусе (кстати, места заранее заказать ни туда, ни обратно нельзя, рассаживает водитель), долгое стояние на границе, зато ни разу не вытаскивали чемоданы. И снова здравствуй, Киев.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что нужно увидеть "в гостях у королей", в Кракове и его окрестностях. На протяжении семи веков, он был столицей Польши и по сей день считается культурной столицей страны.

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