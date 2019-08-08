На известном курорте женщинам разрешили плавать топлес

Таким образом чиновники решили положить конец диксриминации

В Барселоне женщинам разрешили плавать без купальников Фото: Depositphotos

В испанской Барселоне городской совет постановил разрешить женщинам плавать без верхней части купальника в любом муниципальном бассейне или водоеме на всей территории города. В постановлении говорится, что любой подобный запрет женщинам является дискриминацией, поскольку мужчины плавают только в плавках, то есть "без верха". Об этом сообщает El Pais.

Ранее в городской совет поступило несколько жалоб. Женщины указывали на то, что в каких-то бассейнах можно находиться топлес только в зоне для загара, в некоторых районах свободные нравы действовали в открытых бассейнах, а в закрытых на топлес распространялось табу.

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Городские власти посчитали, что эти запреты нарушают закон о "равенстве в одежде". Согласно документу, гражданам не могут запрещать или навязывать какие-либо нормы одежды.

Уведомления с новыми правилами были разосланы во все городские спортивные центры, где имеются бассейны.

Ранее "Сегодня" уже сообщали, что власти Рима запретили купаться в фонтанах – это будет нарушение будет стоить до 900 евро. Кроме того, в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

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