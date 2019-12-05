Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появились дешевые авиабилеты из Киева в Турцию

Билет из столицы Украины в турецкую Анкару стоит всего 44 евро

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:33
МАУ объявила новогоднюю распродажу
МАУ объявила новогоднюю распродажу
Фото: facebook.com/flyuia.ua

Украинская авиакомпания МАУ запустила новогоднюю распродажу. Билеты туда-обратно на 24 рейса с 25 декабря 2019-го по 16 января 2020 года продают со скидкой. Акция действует до 12 декабря. Полный список предложений можно посмотреть на сайте перевозчика.

Скриншот: МАУ

Так, например, авиабилет из столицы Украины в турецкую Анкару стоит всего 44 евро.

Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:

Дешевые авиабилеты из Киева от МАУ

  • Киев – Львов – 29 евро.
  • Киев – Берлин – 35 евро.
  • Киев – Ларнака – 50 евро.
  • Киев – Мадрид – 59 евро.

Цены указаны без багажа. С собой на борт самолета можно взять только ручную кладь весом до 7 кг. Самые выгодные предложения доступны по тарифам Economy Lite, Economy Standard и Economy Premium.

Международные авиалинии Украины (МАУ) – флагманская авиакомпания и самый крупный авиаперевозчик Украины. Главный офис компании находится в Киеве, а хаб – в киевском международном аэропорту "Борисполь". Компания осуществляет пассажирские и грузовые авиаперевозки по основным направлениям Украина – Европа, США, Ближний Восток, СНГ, Азия.

Ранее "Сегодня" писали, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг. Также мы рассказывали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Розовый понедельник: Wizz Air распродает авиабилеты от 8 евро "Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов Появились бюджетные авиабилеты в Польшу и Германию Ryanair вводит "спасательный тариф" на полеты в Польшу – 10 евро
туризм акция перелеты авиабилеты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:38Эксклюзив

"Меня привезли в рабство": "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота о жизни в Китае, замужестве и необычном хобби

Вчера, 15:13Fun

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото

Вчера, 12:14Fun

4 декабря: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 11:00Food

Традиционные салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:59Fun

Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото

Вчера, 09:05Техно

Брат наркобарона Пабло Эскобара представил "неубиваемый" смартфон: фото

3 декабряFun

"Это последняя купюра. Люблю тебя, папа": надпись на банкноте растрогала сеть

3 декабряEvents

Гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 самых богатых знаков зодиака

3 декабряШоу-бизнес

"Другой человек": Влад Яма с необычной прической показал, как выглядел 16 лет назад

3 декабряТехно

MIUI 11 стала доступна для старых смартфонов Xiaomi

3 декабряШоу-бизнес

После жестокого избиения экс-невеста Кличко показала совместное фото с бойфрендом-садистом

3 декабряFun

В Чернобыле показали на видео невероятных животных

3 декабряТехно

Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

2 декабряEvents

Гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака: как можно решить проблему

2 декабряFun

Сын случайно отправил матери свои интимные фото

2 декабряFun

Похудевшая на 32 килограмма женщина рассказала, как сбросила вес: фото

Новости партнеров

Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Булитко рассказала о романе с Дикусаром
Булитко рассказала о романе с Дикусаром
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
Пугачовій поставили страшний
Пугачовій поставили страшний "діагноз" після концерту в Мінську
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)
Слоеный салат с куриной печенью, яйцами и морковкой (рецепт)