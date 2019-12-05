Появились дешевые авиабилеты из Киева в Турцию

Билет из столицы Украины в турецкую Анкару стоит всего 44 евро

МАУ объявила новогоднюю распродажу Фото: facebook.com/flyuia.ua

Украинская авиакомпания МАУ запустила новогоднюю распродажу. Билеты туда-обратно на 24 рейса с 25 декабря 2019-го по 16 января 2020 года продают со скидкой. Акция действует до 12 декабря. Полный список предложений можно посмотреть на сайте перевозчика.

Скриншот: МАУ

Так, например, авиабилет из столицы Украины в турецкую Анкару стоит всего 44 евро.

Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:

Дешевые авиабилеты из Киева от МАУ

Киев – Львов – 29 евро.

Киев – Берлин – 35 евро.

Киев – Ларнака – 50 евро.

Киев – Мадрид – 59 евро.

Цены указаны без багажа. С собой на борт самолета можно взять только ручную кладь весом до 7 кг. Самые выгодные предложения доступны по тарифам Economy Lite, Economy Standard и Economy Premium.

Международные авиалинии Украины (МАУ) – флагманская авиакомпания и самый крупный авиаперевозчик Украины. Главный офис компании находится в Киеве, а хаб – в киевском международном аэропорту "Борисполь". Компания осуществляет пассажирские и грузовые авиаперевозки по основным направлениям Украина – Европа, США, Ближний Восток, СНГ, Азия.

Ранее "Сегодня" писали, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг. Также мы рассказывали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили.

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