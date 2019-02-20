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Назван лучший для путешествия город Европы в 2019 году

Авторы рейтинга провели опрос полумиллиона юзеров

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:20
Будапешт Фото: instagram.com/cotibegemot
Будапешт
Фото: instagram.com/cotibegemot

Будапешт стал лучшим европейским городом для путешествия в 2019 году. Об этом сообщает сайт European Best Destinations (EBD), который провел опрос более полумиллиона пользователей с целью выяснить наиболее интересующие их туристические направления в Европе.
 

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Туристы оценили богатое архитектурное и историческое наследие столицы Венгрии, а также культуру, гастрономию и термальные купальни. Если вы собираетесь посетить эту страну в ближайшее время, рекомендуем вам почитать статью о самых интересных достопримечательностях Будапешта.
 

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На втором месте опубликованного рейтинга оказался город Брага в Португалии, на третьем — Монте-Изола в Италии. В ТОП-15 вошли также французский Мец, польская Познань, испанская Малага, швейцарская Женева, хорватский Цавтат, словацкая Братислава, французский Сент-Максим, бельгийский Динан, греческие Афины, черногорский Котор, латвийская Рига и итальянская Флоренция.

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"Жемчужина Дуная – это не только лучшее европейское направление, но и один из самых красивых и безопасных городов мира. Будапешт предлагает элегантность Парижа, архитектурное наследие Вены, очарование Порту и образ жизни Стокгольма", – пишет EBD.

Напомним, ранее мы также писали о том, как провести выходные в сказочной Венеции всего за 100 евро, и рассказали, что обязательно нужно посмотреть в Амстердаме

Смотрите видео: все тайны незабываемых и дешевых путешествий

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Источник: Сегодня
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