Назван лучший для путешествия город Европы в 2019 году

Авторы рейтинга провели опрос полумиллиона юзеров

Будапешт Фото: instagram.com/cotibegemot

Будапешт стал лучшим европейским городом для путешествия в 2019 году. Об этом сообщает сайт European Best Destinations (EBD), который провел опрос более полумиллиона пользователей с целью выяснить наиболее интересующие их туристические направления в Европе.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:42 PST

Туристы оценили богатое архитектурное и историческое наследие столицы Венгрии, а также культуру, гастрономию и термальные купальни. Если вы собираетесь посетить эту страну в ближайшее время, рекомендуем вам почитать статью о самых интересных достопримечательностях Будапешта.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 7:09 PST

На втором месте опубликованного рейтинга оказался город Брага в Португалии, на третьем — Монте-Изола в Италии. В ТОП-15 вошли также французский Мец, польская Познань, испанская Малага, швейцарская Женева, хорватский Цавтат, словацкая Братислава, французский Сент-Максим, бельгийский Динан, греческие Афины, черногорский Котор, латвийская Рига и итальянская Флоренция.

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"Жемчужина Дуная – это не только лучшее европейское направление, но и один из самых красивых и безопасных городов мира. Будапешт предлагает элегантность Парижа, архитектурное наследие Вены, очарование Порту и образ жизни Стокгольма", – пишет EBD.

Напомним, ранее мы также писали о том, как провести выходные в сказочной Венеции всего за 100 евро, и рассказали, что обязательно нужно посмотреть в Амстердаме.

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