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Назван самый доступный для отдыха город Европы

Самая дешевая поездка обойдется примерно в 170 евро

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Вильнюс
Вильнюс
Фото: Pixabay

Самым дешевым городком Восточной Европы оказался Вильнюс, который является литовской столицей. Поездка в Литву на три дня обойдется примерно в 170 евро на человека. На эти деньги можно пожить в хорошей гостинице, вкусно поесть и пользоваться общественным транспортом без особых ограничений. Конечно, этого хватит и на посещение достопримечательностей, пишет The Sun.
 

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Если чуть-чуть увеличить свой бюджет, то можно вместо Вильнюса отправиться в столицу Сербии — Белград. Поездка туда на одного человека будет стоить 175 евро.

На третьем месте, по дешевому и комфортному путешествию, оказалась столица Польши — Варшава. Отдых на 2-3 дня в этом городе обойдется в 185 евро.

Пожить три дня в Бухаресте, Порту, Лиссабоне или в Братиславе обойдется в 195-211 евро. А замыкает список Прага. Отдых в этом европейском городке обойдется примерно в 220 евро.

Напомним, назван лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Ранее мы писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

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