Названа неожиданная опасность курортных бассейнов

Чистая на вид вода в бассейнах отелей может быть опасной

Вода в бассейне может быть опасной Фото: Александра Подвального из Pexels

Сотрудник ассоциации инструкторов по плаванию Safety Training Awards Люк Гриффитс утверждает, что прозрачная и на вид чистая вода в бассейнах отелей может быть очень вредной для здоровья.

"Только потому, что вода в бассейне выглядит чистой и прозрачной, она все еще может содержать вредные микроорганизмы, такие как криптоспоридии, поэтому старайтесь не пить воду из бассейна", – пояснил в комментарии изданию The Sun.

По словам специалисты, эти паразиты - наиболее распространенная причина желудочных инфекций, а их попадание в организм может привести к тошноте, диарее и болям.

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Два неприятных паразита - криптоспоридии и лямблии - являются настолько маленькими, что их нельзя увидеть невооруженным глазом. Но они несут опасность для здоровья, особенно, если у человека слабый иммунитет.

"Помните, что мутная вода - это признак того, что с бассейном что-то не так. Такая вода может содержать опасные для здоровья химикаты и бактерии. Более того, склизкий слой на стенках бассейна указывает на его непригодность для купания, потому что в воде могут обитать такие бактерии, как синегнойная палочка", - добавил Гриффитс.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезно плаванье для здоровья.

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