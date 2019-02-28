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Названо количество "безвизовых" стран для украинцев

В МИД говорят, что активно работают над расширением этого списка

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:30
Украинцы могут ездить без виз в 120 стран мира
Украинцы могут ездить без виз в 120 стран мира
Фото: Depositphotos

Украинцы могут ездить без виз или по упрощенной визовой процедуре в более чем 120 стран мира. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Чиновник также утверждает, что отмене виз или упрощению визового режима для граждан Украины в зарубежных странах уделяется большое внимание.

"Уже более чем в 120 стран мира граждане Украины могут въезжать по "безвизу" или в порядке максимального упрощения, то есть получить визу в аэропорту или получить электронную визу, – рассказывает Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН. – Мы активно работаем над тем, чтобы это количество стран, куда сможет путешествовать гражданин Украины без виз, росло".

В МИД также напомнили, что в 2018 году были заключены четыре международных договора с Катаром, Сербией, Уругваем и Грузией. Также были разработаны 26 нормативно-правовых актов, 15 из которых вступили в силу в прошлом году.

Напомним, ране украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран. Также мы писали, что безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна.

Смотрите видео: место в Индексе паспортов мира может помочь усилить экономику Украины

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Источник: Сегодня
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