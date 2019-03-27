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Названы лучшие города и страны для путешествий в 2019 году

На первое место среди 25 лучших направлений попал Лондон

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:22
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
Фото: Pixabay

Онлайн-сервис TripAdvisor составил рейтинг ТОП-25 лучших туристических направлений мира на основе впечатлений путешественников. Полный список Travellers' Choice опубликован на официальном сайте сервиса.

На первое место среди 25 лучших направлений попал Лондон, на второе — Париж, а на третье — Рим. В десятку также вошли греческий остров Крит, Бали, Пхукет, Барселона, Стамбул, Марракеш и Дубай. Украинских городов в рейтинге не оказалось.

Направления выбирались с помощью алгоритма, который анализирует миллионы отзывов пользователей, рейтингов отелей, ресторанов и достопримечательностей.

Лучшие направления для путешествий в 2019 году по версии TripAdvisor

Скриншот / TripAdvisor
Скриншот / TripAdvisor
Скриншот / TripAdvisor
Скриншот / TripAdvisor
Скриншот / TripAdvisor
 
Скриншот / TripAdvisor
Скриншот / TripAdvisor

 

Скриншот / TripAdvisor
Скриншот / TripAdvisor
Скриншот / TripAdvisor

Напомним, назван самый доступный для отдыха город Европы. Кроме этого, определен лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Ранее мы также писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

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Источник: Сегодня
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