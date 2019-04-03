Названы самые лучшие авиакомпании мира
Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic
Сайт и туристический агрегатор TripAdvisor на основании голосования пользователей определил лучшие авиакомпании мира. Полный список опубликован на сайте агрегатора.
Лидером рейтинга признана сингапурская авиакомпания Singapore Airlines. На второй строчке рейтинга — Qatar Airways. В пятерку лучших вошли EVA Air, Emirates и Japan Airlines.
Также Emirates отмечены за лучший салон первого класса. Лучший бизнес-класс — у Qatar Airways. В категории лучший премиальный экономический класс отмечена авиакомпания Air New Zealand, а награду за лучший бизнес-класс получила тоже Singapore Airlines. Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic, лучшей компанией-лоукостером — Jet2.com.
Топ-10 лучших авиакомпаний мира по данным агрегатора TripAdvisor
- Singapore Airlines
- Qatar Airways
- EVA Air
- Emirates
- Japan Airlines
- Southwest Airlines
- Azul
- Air New Zealand
- Jet2.com
- ANA (All Nippon Airways)
Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines является одной из крупнейших в мире, ее самолеты летают в более чем в 60 пунктов назначения в 35 странах на 6 континентах.
Напомним, эксперты определили самый популярный авиамаршрут в мире. Кроме этого, "Сегодня" писали о том, что Международные авиалинии Украины (МАУ) вводят плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах с 26 марта.
Смотрите видео: новые правила провоза ручной клади на рейсах авиакомпании Международные Авиалинии Украины (МАУ)
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