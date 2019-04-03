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Названы самые лучшие авиакомпании мира

Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:45
Авиакомпания Singapore Airlines признана лучшей
Авиакомпания Singapore Airlines признана лучшей
Фото: Depositphotos

Сайт и туристический агрегатор TripAdvisor на основании голосования пользователей определил лучшие авиакомпании мира. Полный список опубликован на сайте агрегатора.

Лидером рейтинга признана сингапурская авиакомпания Singapore Airlines. На второй строчке рейтинга — Qatar Airways. В пятерку лучших вошли EVA Air, Emirates и Japan Airlines.

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Также Emirates отмечены за лучший салон первого класса. Лучший бизнес-класс — у Qatar Airways. В категории лучший премиальный экономический класс отмечена авиакомпания Air New Zealand, а награду за лучший бизнес-класс получила тоже Singapore Airlines. Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic, лучшей компанией-лоукостером — Jet2.com.

Топ-10 лучших авиакомпаний мира по данным агрегатора TripAdvisor

  • Singapore Airlines
  • Qatar Airways
  • EVA Air
  • Emirates
  • Japan Airlines
  • Southwest Airlines
  • Azul
  • Air New Zealand
  • Jet2.com
  • ANA (All Nippon Airways)

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines является одной из крупнейших в мире, ее самолеты летают в более чем в 60 пунктов назначения в 35 странах на 6 континентах.

Напомним, эксперты определили самый популярный авиамаршрут в мире. Кроме этого, "Сегодня" писали о том, что Международные авиалинии Украины (МАУ) вводят плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах с 26 марта. 

Смотрите видео: новые правила провоза ручной клади на рейсах авиакомпании Международные Авиалинии Украины (МАУ)

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Источник: Сегодня
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