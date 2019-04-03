Названы самые лучшие авиакомпании мира

Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic

Авиакомпания Singapore Airlines признана лучшей Фото: Depositphotos

Сайт и туристический агрегатор TripAdvisor на основании голосования пользователей определил лучшие авиакомпании мира. Полный список опубликован на сайте агрегатора.

Лидером рейтинга признана сингапурская авиакомпания Singapore Airlines. На второй строчке рейтинга — Qatar Airways. В пятерку лучших вошли EVA Air, Emirates и Japan Airlines.

Читайте также Почему во время взлета и посадки самолета просят поднимать шторки иллюминатора

Также Emirates отмечены за лучший салон первого класса. Лучший бизнес-класс — у Qatar Airways. В категории лучший премиальный экономический класс отмечена авиакомпания Air New Zealand, а награду за лучший бизнес-класс получила тоже Singapore Airlines. Лучшей из европейских компаний стала Virgin Atlantic, лучшей компанией-лоукостером — Jet2.com.

Топ-10 лучших авиакомпаний мира по данным агрегатора TripAdvisor

Singapore Airlines

Qatar Airways

EVA Air

Emirates

Japan Airlines

Southwest Airlines

Azul

Air New Zealand

Jet2.com

ANA (All Nippon Airways)

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines является одной из крупнейших в мире, ее самолеты летают в более чем в 60 пунктов назначения в 35 странах на 6 континентах.

Напомним, эксперты определили самый популярный авиамаршрут в мире. Кроме этого, "Сегодня" писали о том, что Международные авиалинии Украины (МАУ) вводят плату за смену места в салоне самолета во время онлайн-регистрации на всех своих рейсах с 26 марта.

Смотрите видео: новые правила провоза ручной клади на рейсах авиакомпании Международные Авиалинии Украины (МАУ)

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram