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Названы самые популярные музеи мира

В ТОП-10 вошли музеи Ватикана, современная галерея Тейт в Лондоне и Британский музей

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:38
Лувр
Лувр
Фото: Владимир Грисюк

Интернет-газета The Art Newspaper составила рейтинг самых популярных музеев в мире. Первое место в топе наиболее посещаемых музеев мира занял парижский Лувр. В 2018 году его посещали на 26% чаще, нежели в 2017 году. Эксперты предполагают, что частично такой эффект связан со съемками клипа певицы Бейонсе и репера Jay-Z в здании музея. За прошедший год Лувр посетили более 10 миллионов человек.

Второе место занял Национальный музей Китая в Пекине с показателем в 8,6 миллиона. На третьем месте оказался Метрополитен-музей в Нью-Йорке, который за 2018 год посетили почти 7 миллионов человек.

Также в десятку вошли музеи Ватикана, современная галерея Тейт в Лондоне, Британский музей, Национальная галерея в Лондоне, Национальная галерея искусств в Вашингтоне, петербургский Эрмитаж и музей Виктории и Альберта в Лондоне.

Напомним, составлен рейтинг самых интересных мест на Земле: фото ТОП-6. Ранее мы писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

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Источник: Сегодня
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