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Список самых важных вещей в поездке во время пандемии коронавируса

Эксперты составили список необходимых вещей в путешествии

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:39

Что нужно взять с собой, если у вас намечается поездка во время вспышки коронавируса COVID-19? Соответствующий перечень опубликовал сайт Fox News.

Прежде всего, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призывает часто и тщательно мыть руки с мылом. Однако, если у вас нет такой возможности, используйте жидкие антибактериальные средства для рук с содержанием спирта не менее 60 процентов.

Положите в ручную кладь спиртосодержащие салфетки
Положите в ручную кладь спиртосодержащие салфетки
Фото: Depositphotos

Людям, которые не являются носителями коронавируса, вряд ли пригодятся защитные маски. "Они не эффективны в предотвращении заражения", – утверждает американский врач Джером Адамс.

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Лучше взять с собой в ручную кладь спиртосодержащие салфетки. С их помощью можно продезинфицировать окружающие поверхности. Например, подлокотники кресла, ремень безопасности, откидные столики.

Смотрите видео: как люди путешествуют во время коронавируса

Чтобы поддержать гигиену дыхания и избежать распространения инфекции воздушно-капельным путем, пригодятся и несколько пачек бумажных салфеток.

К слову, 15 марта в США открыт новый веб-сайт, где можно найти ответы на самые распространенные вопросы, касающиеся стандартных проверок безопасности в аэропортах во время пандемии. В частности, Администрация транспортной безопасности в США (TSA) сообщает, что теперь пассажиры могут упаковывать в ручную кладь жидкие дезинфицирующие средства для рук до 12 унций (354 мл) вместо типичного размера 3,4 унции (100 мл).

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Напомним, с 12 марта до 3 апреля по всей Украине объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан. С 17 марта закрывается и пассажирское авиасообщение.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подготовил специальную инструкцию, как вести себя в путешествии, чтобы не заразиться коронавирусом. Кроме этого, мы рассказывали, как не заразиться коронавирусом в самолете: ответ профессора из США.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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