Какие достопримечательности Европы разочаровывают туристов: рейтинг
Знаменитая картина "Мона Лиза" в парижском Лувре оказалась на первом месте, согласно результатам исследования
Авиакомпания-лоукостер EasyJet провела опрос среди британских туристов, в рамках которого попросила двух тысяч респондентов назвать худшие достопримечательности Европы, которые не оправдали их ожиданий.
Согласно результатам исследования, на первом месте оказалась картина "Мона Лиза" в парижском Лувре. На второй строчке – Чекпойнт Чарли – пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. На третьем – Писающий мальчик из Брюсселя. Четвертое место также было отдано достопримечательности французской столицы: туристов разочаровало кабаре Мулен Руж. Пятое место занял памятник Русалочка в Копенгагене.
В десятку самых разочаровывающих достопримечательностей также вошли Эйфелева башня в Париже, Испанская лестница и фонтан Треви в Риме, Лувр и Пизанская башня.
- Мона Лиза, Франция
- Чекпойнт Чарли, Германия
- Писающий мальчик, Бельгия
- Кабаре Мулен Руж, Франция
- Памятник Русалочка, Дания
- Эйфелева башня, Франция
- Испанская лестница, Италия
- Фонтан Треви, Италия
- Лувр, Франция
- Пизанская башня, Италия.
Напомним, ранее были названы города Европы, разочаровавшие туристов в 2019 году. В первую тройку вошла столица Франции Париж (29% опрошенных), а также Берлин – 15% и Барселона – 8%. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска отелей и авиабилетов Skyscanner. Кроме этого, эксперты определили самые бюджетные города мира для однодневного путешествия. При составлении списка учитывались расходы на проживание, транспорт, питания и минимальные развлечения.
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