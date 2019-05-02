Какие достопримечательности Европы разочаровывают туристов: рейтинг

Знаменитая картина "Мона Лиза" в парижском Лувре оказалась на первом месте, согласно результатам исследования

Туристы часто переоценивают главный музей Парижа - Лувр Фото: Pixabay

Авиакомпания-лоукостер EasyJet провела опрос среди британских туристов, в рамках которого попросила двух тысяч респондентов назвать худшие достопримечательности Европы, которые не оправдали их ожиданий.

Согласно результатам исследования, на первом месте оказалась картина "Мона Лиза" в парижском Лувре. На второй строчке – Чекпойнт Чарли – пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. На третьем – Писающий мальчик из Брюсселя. Четвертое место также было отдано достопримечательности французской столицы: туристов разочаровало кабаре Мулен Руж. Пятое место занял памятник Русалочка в Копенгагене.

В десятку самых разочаровывающих достопримечательностей также вошли Эйфелева башня в Париже, Испанская лестница и фонтан Треви в Риме, Лувр и Пизанская башня.

ТОП-10 переоцененных достопримечательностей Европы

Мона Лиза, Франция

Чекпойнт Чарли, Германия

Писающий мальчик, Бельгия

Кабаре Мулен Руж, Франция

Памятник Русалочка, Дания

Эйфелева башня, Франция

Испанская лестница, Италия

Фонтан Треви, Италия

Лувр, Франция

Пизанская башня, Италия.

Напомним, ранее были названы города Европы, разочаровавшие туристов в 2019 году. В первую тройку вошла столица Франции Париж (29% опрошенных), а также Берлин – 15% и Барселона – 8%. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска отелей и авиабилетов Skyscanner. Кроме этого, эксперты определили самые бюджетные города мира для однодневного путешествия. При составлении списка учитывались расходы на проживание, транспорт, питания и минимальные развлечения.

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