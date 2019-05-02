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Какие достопримечательности Европы разочаровывают туристов: рейтинг

Знаменитая картина "Мона Лиза" в парижском Лувре оказалась на первом месте, согласно результатам исследования

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:55
Туристы часто переоценивают главный музей Парижа - Лувр
Туристы часто переоценивают главный музей Парижа - Лувр
Фото: Pixabay

Авиакомпания-лоукостер EasyJet провела опрос среди британских туристов, в рамках которого попросила двух тысяч респондентов назвать худшие достопримечательности Европы, которые не оправдали их ожиданий.

Согласно результатам исследования, на первом месте оказалась картина "Мона Лиза" в парижском Лувре. На второй строчке – Чекпойнт Чарли – пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. На третьем – Писающий мальчик из Брюсселя. Четвертое место также было отдано достопримечательности французской столицы: туристов разочаровало кабаре Мулен Руж. Пятое место занял памятник Русалочка в Копенгагене.

В десятку самых разочаровывающих достопримечательностей также вошли Эйфелева башня в Париже, Испанская лестница и фонтан Треви в Риме, Лувр и Пизанская башня.

ТОП-10 переоцененных достопримечательностей Европы

  • Мона Лиза, Франция
  • Чекпойнт Чарли, Германия
  • Писающий мальчик, Бельгия
  • Кабаре Мулен Руж, Франция
  • Памятник Русалочка, Дания
  • Эйфелева башня, Франция
  • Испанская лестница, Италия
  • Фонтан Треви, Италия
  • Лувр, Франция
  • Пизанская башня, Италия.

Напомним, ранее были названы города Европы, разочаровавшие туристов в 2019 году. В первую тройку вошла столица Франции Париж (29% опрошенных), а также Берлин – 15% и Барселона – 8%. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска отелей и авиабилетов Skyscanner. Кроме этого, эксперты определили самые бюджетные города мира для однодневного путешествия. При составлении списка учитывались расходы на проживание, транспорт, питания и минимальные развлечения.

Смотрите видео: все тайны незабываемых и дешевых путешествий

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Источник: Сегодня
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