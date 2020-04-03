Небо над Европой с разницей в год: появилось захватывающее видео

На записи сравнили трафик в небе

Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте видео, на котором эксперты сравнили активность трафика в небе над Европой в прошлом году и сейчас. Яркие огоньки – это самолеты. Ролик обнародован 30 марта. (Доскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео)

Небо над Европой показали с разницей в год Фото: Depositphotos

Для сравнения взяли трафик за 31 марта 2019-го и 29 марта 2020-го года. В прошедшее воскресенье авиакомпании выполнили только 278 рейсов, год назад их было 2374. Упал спрос, закрылись границы, туристические места под карантином.

Однако не все так плохо. "Это хорошая новость для нашей Земли", – написал в комментариях под коротким видео пользователь с ником Damien Aircraft.

Видео: instagram.com/eurocontrol

Напомним, авторитетное американское издание The New York Times в специальном фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время пандемии COVID-19. Фотографы прислали в редакцию газеты снимки некогда переполненных местными жителями и туристами площадей, пляжей, выставочных площадок, ресторанов, кинотеатров и железнодорожных станций, чтобы показать, как коронавирус превратил мегаполисы в "большую пустоту".

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