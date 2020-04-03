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Небо над Европой с разницей в год: появилось захватывающее видео

На записи сравнили трафик в небе

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:54

Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала в своем официальном Instagram-аккаунте видео, на котором эксперты сравнили активность трафика в небе над Европой в прошлом году и сейчас. Яркие огоньки – это самолеты. Ролик обнародован 30 марта. (Доскролльте новость до конца, чтобы посмотреть видео)

Небо над Европой показали с разницей в год
Небо над Европой показали с разницей в год
Фото: Depositphotos

Для сравнения взяли трафик за 31 марта 2019-го и 29 марта 2020-го года. В прошедшее воскресенье авиакомпании выполнили только 278 рейсов, год назад их было 2374. Упал спрос, закрылись границы, туристические места под карантином.

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Однако не все так плохо. "Это хорошая новость для нашей Земли", – написал в комментариях под коротким видео пользователь с ником Damien Aircraft.

Видео: instagram.com/eurocontrol

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Напомним, авторитетное американское издание The New York Times в специальном фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время пандемии COVID-19. Фотографы прислали в редакцию газеты снимки некогда переполненных местными жителями и туристами площадей, пляжей, выставочных площадок, ресторанов, кинотеатров и железнодорожных станций, чтобы показать, как коронавирус превратил мегаполисы в "большую пустоту".

Также мы рассказывали, как в путешествии не заразиться коронавирусом: советы ВОЗ.

Смотрите видео: как люди путешествуют во время коронавируса

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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