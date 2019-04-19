Недорогое жилье во Львове: где остановиться на майские праздники

Обзор доступных вариантов жилья во Львове: хостелы, дома, квартиры

Фото: Pixabay

Решили провести майские в культурной столице Украины? Тогда поспешите заранее позаботиться о месте проживания. Мы промониторили рынок аренды недвижимости и подобрали оптимальные варианты недорогого жилья для туристов.

При ограниченном бюджете лучше всего снять квартиру во Львове без посредников, остановиться в одном из многочисленных хостелов или рассмотреть варианты жилья в частном секторе.

Фото: Pixabay

Недорогие хостелы Львова

Если вас не смущает компания других жаждущих впечатлений туристов, вы любите общение и новые знакомства, соскучились за атмосферой студенческой тусовки, тогда предлагаем остановиться в хостеле. Во Львове их очень много: есть как стандартные с минимальным уровнем комфорта, так и атмосферные, с креативной концепцией, отличными условиями проживания и дополнительными опциями. Цена зависит от места расположения. Туристам с совсем ограниченным бюджетом рекомендуем обратить взор на окраины города, где хостел во Львове за 50 гривен в сутки — вполне реальная цель.

Если же нет желания тратить драгоценное время на дорогу, тогда рассматривайте варианты ближе к центру. Будет немного дороже, но зато атмосфернее и уютнее.

Львов Фото: Flickr

На минимальном расстоянии от Площади Рынок расположены хостелы: Отель Экотель (от 100 грн.), эко-хостел "Дрова" (от 105 грн.), Хостел Green Street (от 110 грн.), Хостел Leosphere (от 130 грн.), Лаванда, Хостел Loft Prison (от 130 грн.), хостел OK, хостел Centrum (от 130 грн.) и другие.

Хостелы Львова на Площади Рынок порадуют приятной атмосферой, демократическими ценами ну и, конечно, удобным расположением, ведь до главных достопримечательностей и культурно-развлекательных заведений рукой подать.

Если планируете быть во Львове проездом, ищите варианты хостелов в районе ж/д вокзала. В непосредственной близости к железнодорожному вокзалу расположены: Хостел Lubin (от 180 грн.), хостел Severyn Lv (от 150 грн.), Хостел "У Эльжбети" (от 170 грн.).

Квартиры во Львове посуточно от хозяев

Романтические кафе Львова Фото: Depositphotos

Общий душ, кухня и посиделки с незнакомцами — не ваша история? Тогда лучше снять 1-комнатную квартиру во Львове посуточно. Средняя цена — от 500 до 800 грн. за сутки. В спальных районах города можно найти и дешевле, но тогда придется тратить время на дорогу.

Любителям комфорта, тишины и уединения можно снять дом или гест-хаус в частном секторе Львова недорого. Это отличный вариант для семьи или дружной компании, которая хочет и Львов посмотреть, и традиционные для майских праздников шашлыки на природе пожарить. Двухместный номер в коттедже в пригороде Львова обойдется примерно в 1000 грн.

Ранее мы рассказывали, где во Львове поесть вкусно и недорого.

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