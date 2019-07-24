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Неоднозначный Пекин: чем поражает Поднебесная

10 важных фактов, о которых нужно знать при планировании поездки в Пекин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Пекин - Храм неба
Пекин - Храм неба
Фото: Pixabay

Пекин – это сплошная эмоция. Неоднозначная, странная, яркая, живая. Такой столицу Китая увидел основатель и СЕО сервиса выгодных путешествий TripMyDream, ведущий тревел-шоу "Экспаты" Андрей Буренок, который поделился с Сегодня.Lifestyle личными впечатлениями от поездки в Пекин.

В Пекине открыли новый фетиш-бар – смотрите видео:

Пекин – другая планета

Меня, мягко говоря, сложно удивить, но столица Китая – это сплошная эмоция. Я вернулся, словно с другой планеты. Вернулся из того места, где радикально все поменялось за последние десятилетия, где минимальный прожиточный минимум составляет около 750 долларов, где дороги, лучше которых я нигде не встречал, где каждую ночь моют улицы, а днём треть населения харкает на эти улицы. Где запретили мировые интернет-сервисы и сделали свои, где только несколько лет назад сняли штраф за рождения второго ребёнка, а за время действия штрафа собрали более 315 миллиардов долларов в бюджет. Где пенсионеры наслаждаются каждой секундой жизни, где есть ощущение, что люди местами зомби жёсткой пропаганды и им сложно даже пытаться думать иначе. При этом они верят, что произошли от дракона и практически все – атеисты. В общем, я прилетел с багажом впечатлений из Китая и готов делиться.

Андрей Буренок в Пекине
Андрей Буренок в Пекине
Фото: Андрей Буренок

Чистота и парки

Первое, что приятно удивляет — ровные дороги и чистота на улицах. Ночью город убирает армия "солдат чистоты", утром с особой тщательностью моются тротуары. Везде чисто, но пыли очень много.

Второе, что поражает — большое количество зелени. Вокруг Храма неба в Пекине есть огромный парк. Представили огромный парк? А теперь умножьте то, что получилось, минимум на три, а то и все семь. Масштаб поражает.

В парк ежедневно приходят толпы не только туристов, но и местных. Видел, как утром около 200 пар в пилотках репетировали групповой коммунистический танец. Кстати, дети в школу ходят с пионерскими галстуками. Также в парке дедульки занимались ушу. Да, пенсионеры в Пекине не сидят на лавочках под домом и не перемывают всем косточки, а ходят в парки и занимаются танцами, ушу, гуляют и поют песни.

Поднебесная

Пекин
Пекин
Фото: Андрей Буренок

В Храме неба — чудеснейшем месте я выяснил, почему Китай называют поднебесной. Оказывается, китайцы всегда считали и считают, что они находятся в центре мира всего и вся жизнь крутится вокруг них. Над ними небо, которому они молились и которое считают Богом и всемогущей силой. Отсюда и название — Поднебесная.

Смог

Практически все мужчины в Пекине курят. Зачем – не знают. Даже посреди тренировки в спортзале иногда выходят, чтобы затянуться. Я был в столице четыре дня, но женщин с сигаретой не видел. Но даже те, кто не курит, в Пекине могут смело записывать себя в курильщики. В столице такой смог, что он равен одной пачке выкуренных за день сигарет. Уже на второй день в Пекине я начал немного кашлять. Как люди спасаются? Каждый пятый ходит в специальной маске, а у некоторых такие маски прям очень стильные.

No English

Народ не говорит на английском языке, вот вообще не говорит. Никак. Когда мы что-то спрашивали, местные старались отвечать громче и отчётливо, но на китайском.

В Пекине не говорят на английском
В Пекине не говорят на английском
Фото: Андрей Буренок

Почему не учат язык? В стране очень развит внутренний туризм, им просто-напросто не надо. Короче говоря, с общением были проблемы. Но мы нашли решение и мило общались через переводчик. Каждый говорил на своём языке, а в ответ – перевод. Душевно, конечно, не получалось, но хоть какой-то диалог.

Китайский интернет

В Китае запрещены Google, Instagram, YouTube, Facebook и другие популярные мировые сервисы, поэтому я ещё в Киеве поставил на мобильный VPN. Главный меcсенжер в Поднебесной — WeChat, в нем и знакомства, и платежи. Это Telegram + Facebook + Instagram + What’sup + Apple Pay и так далее. Чтобы заплатить бабушке в лавке за лапшу, подать бездомному или просто что-то оплатить в любом месте, достаточно отсканировать qr через свой WeChat. Даже одежду в гардероб сдают по qr-кодам.

Транспорт

В городе по неофициальным данным живет 29 миллионов человек, машин при этом около девяти миллионов. Но все равно по вечерам в столице сумасшедшие пробки. Трафик, кстати, разгружают оригинально. Во-первых, чтобы водить свою машину, нужно иметь автомобильный номер, а его можно только выиграть в лотерею, которая проводится сейчас раз в три месяца и в ней лимит 20 тысяч номеров. Купить номер нельзя и продать тоже, он закрепляется за водителем на всю жизнь.

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Во-вторых, в будние дни не пускают машины из других провинций. В-третьих, машины имеют право выезжать на дорогу в зависимости от цифр номерного знака. Можно только три дня в неделю ездить по городу, иначе – штраф.

В столице идеальные дороги, но передвижение по городу давалось с трудом. Uber в Пекине не работает вообще, UKLON ещё не добрался. Для вызова такси поставил себе DiDi, машину приходилось ждать и по 45 минут. Без шуток, вызвать или поймать такси в столице – большая удача. Местные таксисты не говорят на английском и даже не останавливаются. И как они Олимпиаду проводили в 2008 году?

Пекин
Пекин
Фото: Андрей Буренок

Еда в Пекине

Если вы веган, как я, и собираетесь в Пекин, то заранее желаю удачи. Я проходил тысячи шагов в поисках чего-то достойного без мяса, рыбы, яиц и разных странных субпродуктов, да ещё и с англоговорящим персоналом. С помощью переводчика объяснял, что мне "no meat", "no fish", "no eggs". В этой поездке пользовался приложением happy cow. Веганский ужин обходился где-то в 10 долларов. По большей части и завтрак, и ужин были пресными. В Китае еда или вообще пресная, или очень соленая, или острая. Интересно, что в большинстве ресторанов на кухне стоит видеокамера, а в зале экран, где демонстрируется, что там происходит. Это обязательная санитарная норма.

Приятным удивлением стал завтрак за 6 долларов за четверых. Правда, в кафе, опять-таки, никто не говорил на английском и нас не понимали, но мы так хотели есть, что смогли объясниться языком желудочного сока.

Мы снимали "Экспаты" в очень активном темпе, мало спали и по утрам страшно хотелось кофе. Но с этим делом в Пекине так же сложно, как и с веганскими ресторанами. Единственный выход — искать по карте Starbucks и идти туда. За tall американо с орешками я заплатил 45 юаней, это почти 7 долларов. У нас люди часто на ходу пьют латте, капучино, эспрессо, а в Пекине я прохожих со стаканчиками кофе видел не много. Там все с термосами, ну, почти все. Местные считают, что любые беды можно вылечить нормальным питанием, сном и кипятком. Горячая вода для них – святая вода.

Тьфу-Тьфу-Тьфу

Огромное количество китайцев на улицах плюют прямо себе под ноги, щедро так, со звуковыми эффектами. Делают это не из-за того, что суеверные или не воспитанные, а потому что беспокоятся о своем здоровье. Говорят, мол, слюну глотать вредно и от всего этого нужно срочно избавляться. Ну, они и избавляются, как умеют. В общем, тротуары мыть здесь просто необходимо.

Имена и названия

В Китае около 100 фамилий и местные сильно заморачиваются с именами. Так, девочку могут легко назвать каким-нибудь цветущим лотосом.

В Китае около 100 фамилий
В Китае около 100 фамилий
Фото: Андрей Буренок

Почти для всех брендов в стране тоже свои названия. Например, BMW там — baoma (переводится как драгоценная лошадка), а Украина — Wukelan. Сколько не говори Ukraine, все равно никто не понимает.

Почему украинцы переезжают именно в Китай, за что любят Поднебесную и почему не хотят возвращаться домой, смотрите уже совсем скоро в тревел-шоу "Экспаты" на YouTube-канале Andrey Burenok. В своем проекте Андрей показывает города глазами людей, переехавших туда жить. В каждом выпуске знакомит с менталитетом местных, передает атмосферу, пробует все на вкус, щупает, впитывает, рассказывает, куда нужно сходить, а куда – не стоит.

Напомним, читайте эксклюзивное интервью с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream Андреем Буренком.

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