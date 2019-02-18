Прогулка по Будапешту: как увидеть самые красивые места в городе за уикенд

Венгерская столица поражает сказочной красотой и богатой историей

Будапешт Фото: instagram.com/cotibegemot

Безвизовый режим позволяет нам посетить многие европейские столицы без особых финансовых трат. Если найти бюджетную авиакомпанию или прокататься на автобусе, то даже за уикенд вы сможете увидеть один из самых красивых и романтичных городов мира – сказочный Будапешт.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:44 PST

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, что обязательно нужно посмотреть в этом городе.

Здание венгерского парламента

Это, наверное, самое популярное среди туристов и самое известное здание Будапешта. Венгерский парламент просто поражает величием и красотой, поэтому горожане очень гордятся этой "фишкой" города. В его архитектуре причудливо сплелись элементы неоготики по образцу Вестминстерского дворца в Лондоне и влияние парижского боз-ара.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 7:09 PST

Когда темнеет, город загорается невероятными сказочными красками. Если будете в Будапеште, обязательно сходите к этому сооружению вечером и выпейте горячий чай на набережной. Эти мгновения вы не забудете никогда.

Рыбацкий бастион

Это одно из самых известных достопримечательностей венгерской столицы. Ахитектурное сооружение расположилось на Крепостном холме в Буде.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:47 PST

Сказочная огромная крепость с высокими башнями, длинными лестницами, аркадами и террасами совершенно не похожа на военный объект, но это сооружение построили в конце 19 – начале 20 века именно для защити города от врагов. Бастион исполнял дополнительную роль "красивого фона" для церкви Святого Матиаша. Рыбацкий бастион получил свое название из-за того, что в средневековье на этом месте была площадь, где торговали рыбой, а крепостную стену должны были защищать рыбаки.

Площадь Героев

Здесь, как правило, останавливаются все туристические автобусы, а местные жители встречаются на этом месте, чтобы весело провести время с друзьями. Если сравнивать с Киевом – это своеобразный Майдан Независимости.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 7:06 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:55 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:32 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:38 PST

Тут расположено множество монументов и два интереснейших музея. Совсем недалеко красивый городской парк Варошлигет, где можно полежать на траве, перекусить, помочить ноги в штучном озере и покормить голубей (хотя по закону это запрещено).

Проспект Андраши

От площади Героев берет начало проспект Андраши. Построили эту помпезную улицу в честь тысячелетия Венгрии в конце 19 века. Теперь на проспекте Андраши живут все звезды, иными словами – элита венгерского общества.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:23 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:26 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:57 PST

Цены на недвижимость здесь просто зашкаливают. Этот проспект часто называют местными "Елисейскими полями". Именно тут разместилась квартира-музей венгерского композитора-классика Ференца Листа.

Цепной мост

Очень красивый подвесной мост через реку Дунай, соединяющий две исторических части Будапешта – Буду и Пешт.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:42 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:54 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:29 PST

Открыт в 1849 году, став первым постоянным мостом через реку. Назван он в честь венгерского политика графа Иштвана Сеченьи, вложившего немало средств и сил в его сооружение. Некоторое время этот мост считался одним из чудес мира.

Королевский дворец

На протяжении 700 лет Королевский дворец служил резиденцией венгерским королям.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 7:04 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:58 PST

Здание было возведено в 13 веке для венгерского короля Белы IV, много раз перестраивался каждым новым правителем, и дошел до наших дней в стиле барокко.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 7:10 PST

Другое название дворца – Будайская крепость. Сегодня залы монаршей резиденции занимают сразу три выдающихся фонда: Венгерская национальная галерея, Национальная библиотека Сечени и Музей истории Будапешта. Будапешт – это идеальное место для веселого времяпровождения. Этот город с богатой историей лучше всего познается в маленьких деталях.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:42 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:45 PST

Не пытайтесь за уикенд увидеть все: сосредоточьтесь на нескольких самых интересных для вас музеях, зданиях, монументах. Прогуляйтесь по маленьким улочкам, чтобы увидеть, как живут простые жители венгерской столицы.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 7:07 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:44 PST

Если все удастся, самым лучшим воспоминанием о Будапеште будет обязательно какая-то мелочь, например, улыбка импульсивной итальянки на Цепном мосту или забавный водитель такси.



INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 7:00 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:40 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:39 PST

INSTAGRAM 18 Фев 2019 в 6:30 PST

Напомним, ранее мы также писали о том, как провести выходные в сказочной Венеции всего за 100 евро, и рассказали, что обязательно нужно посмотреть в "распущенном" Амстердаме.

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