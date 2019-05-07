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Невыносимая жара или дождь: куда не стоит ехать летом на отдых

Опытные путешественники назвали пять стран мира, куда лучше не ехать в сезон отпусков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:43
В Таиланд лучше не ехать на отдых летом
В Таиланд лучше не ехать на отдых летом
Фото: Depositphotos

Через несколько недель начнется сезон отпусков. Если вы еще не выбрали, куда поехать на отдых в июне, предлагаем вам список стран, куда опытные путешественники советуют не соваться этим летом. 

  • Египет

Летом в стране температура держится на уровне 40 градусов тепла, и путешествовать в это время, например, в Луксор, тяжело. Не говоря уже о центре страны. Лучше всего отдыхать в Египте в межсезонье, осенью или весной.

  • ОАЭ

Летом в Эмиратах температура воздуха поднимается до 50 градусов тепла, а море — почти кипяченое. Местные жители стараются лишний раз не выходить на улицу. И купаться, и загорать в такую погоду вредно. Так что с Эмиратами лучше всего знакомиться зимой и ранней весной.

  • Индия

В июле и августе дожди обрушиваются на центральную Индию. Загорать под тропическими ливнями — сомнительное удовольствие. А из-за того, что дороги размываются, до многих городов на Ганге, например, вообще не добраться. Зато в это время можно путешествовать по северной Индии и полюбоваться Гималаями.

  • Куба

В конце августа Остров свободы переживает пик ураганов. Иногда они становятся настоящим бедствием. Впрочем, это также верно для Мексики и островов Карибского моря Так что для путешествия лучше выбирать зиму или хотя бы начало лета.

  • Таиланд

В июле и августе азиатский рай встретит гостей ливнями на Пхукете, Чанге и в Краби. Для любителей позагорать — не самый приятный сюрприз. В это время можно наслаждаться солнцем и морем на Самуи, Пхангане и в Хуахине. А лучше всего посещать Таиланд с ноября по март. Если же ваша цель — Гоа, то в Индию лучше приезжать зимой и ранней весной.

Напомним, ранее мы писали, куда поехать в мае 2019 года: необычные направления. Также "Сегодня" писали, куда поехать в Египет в мае 2019: лучшие курорты для отдыха.

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Источник: Rambler.ru
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