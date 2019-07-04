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Никаких автобусов: в Париже введут ограничение для туристов

Новые правила заставят гостей города чаще пользоваться общественным транспортом или ходить пешком

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:42
В Париже из центра города уберут туристические автобусы
В Париже из центра города уберут туристические автобусы
Фото: Depositphotos

В столице Франции из-за большого количества путешественников введут запрет на въезд туристических автобусов в центральную часть города. По словам заместителя мэра Парижа Эммануэля Грегуара, ситуация в Париже еще не такая критичная, как в Барселоне или Венеции, но парижане обеспокоены огромным притоком приезжих. Новые правила заставят гостей города чаще пользоваться общественным транспортом, ходить пешком и ездить на велосипеде, сообщает France24.

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Эммануэль Грегуар заявил, что скоро появится новое законодательство, которое ограничивает движение туристических автобусов. Оно также предусматривает создание парковочных мест за пределами города, чтобы автобусы не заезжали на центральные улицы. Чиновник считает, что подобные нововведения помогут улучшить экологическую ситуацию в Париже, а туристические гиды должны адаптироваться к этому, разрабатывая велосипедные или пешеходные экскурсии с наушниками.

В 2018 году Франция стала самой посещаемой страной в мире наряду с Испанией, США, Китаем и Италией. За год страну посетили более 90 миллионов туристов, а ее столицу Париж – рекордные 50 миллионов. Кроме того, недавно часть местных жителей Амстердама взбунтовалась против огромного количества туристов, посещающих город. 

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