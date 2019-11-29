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Новые правила перевозки ребенка в такси и своем авто: все, о чем нужно знать

"Сегодня" рассказывают о главных правилах перевозки детей в Украине 2019

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:57
В Украине изменились правила перевозки детей в авто
В Украине изменились правила перевозки детей в авто
Фото: Depositphotos

В конце ноября 2019 года Верховная Рада утвердила закон "О внедрении ответственности за нарушение правил перевозки детей". Этот документ предусматривает, что детей ростом до 145 см или в возрасте до 12 лет нельзя перевозить в авто без использования специальных средств, которые дают возможность обезопасить их жизнь. За нарушение этих правил водителю выпишут штраф в 510 грн. Если поймают еще раз в течение года, заплатите уже 850 грн.

Как перевозить ребенка в такси: новые правила

По закону, водитель такси не имеет права перевозить ребенка до 12 лет ростом до 145 см без упомянутых выше "специальных средств". Что именно входит в их категорию, законодатель не прописал, но в любом случае речь идет не только об автокреслах.

Смотрите видео: Рада ввела штрафы за перевозку детей без специальных автокресел

Для пассажиров с детьми есть два варианта: наперед попросить диспетчера поискать водителя с автокреслом или любым другим "спецсредством" (такие попытки очень редко бывают успешными) или купить универсальное кресло и брать его с собой. Хотя и тут есть нюанс: нужно предупреждать водителя о дополнительном времени на установку и съем этого "оборудования".

Как выбрать автокресло: категории по весу и возрасту

  • Группа 0. Автолюльки для новорожденных (до полугода) и детей до 10 кг. Визуально похожи на корзину от прогулочной коляски с внутренними ремнями безопасности. Нужно устанавливать против хода движения.
  • Группа 0+. Для детей весом до 13 кг и возрастом до года. Также нужно устанавливать против хода движения.
  • Группа 1. Для детей весом 9-18 кг от девяти месяцев до четырех лет.
  • Группа 2. Для детей от трех до семи лет и весом 15-25 кг.
  • Группа 3. Для детей 3-12 лет и весом 15-36 кг.

Совет: выгоднее купить одно хорошее универсальное автокресло, чем тратиться на модели 0, 1, 2 и 3 групп. К слову, стоимость нового автокресла колеблется в среднем от 1,5 до 10 тыс. грн.

Как установить автокресло

  • Внимательно прочитайте инструкцию.
  • Перед покупкой убедитесь, что сиденье подходит для установки в вашем автомобиле.
  • Перед использованием несколько раз установите и снимите автокресло.
  • Закрепите сиденья в машине как можно плотнее. Ремни безопасности не должны провисать.

Как нужно устанавливать автокресло: инструкция
Как нужно устанавливать автокресло: инструкция
Фото: cdc.gov

  • Убедитесь, что ремни безопасности плотно прилегают к груди ребенка.
  • При правильной установке детское автокресло не должно болтаться и смещаться при движении.
  • Любопытная статистика: в Германии, Чехии, Эстонии и Польше штрафы за перевоз детей без спецсредств варьируются в диапазоне от 35 до 400 евро. Уровень пользования детскими креслами в этих странах составляет почти 100%. В Украине по состоянию на 2016 год – 12%.

Посмотрите, что происходит с ребенком во время ДТП

Напомним, в Верховной Раде одобрили введение штрафов за перевозку детей в автомобилях без автокресел. Хотя ранее такие нормы и были в наших правилах дорожного движения, но никакой ответственности за их нарушение не предполагалось. Сайт "Сегодня" разбирался, зачем нужны автокресла, почему простых ремней безопасности недостаточно, кого коснется нововведение и что будет с таксистами.

Эксперты советуют при выборе детского автокресла обращать внимание, есть ли на товаре оранжевая наклейка – знак сертификации. Также нужно знать возраст, вес и рост ребенка – от этого зависит, какая модель подойдет лучше всего.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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