Новый налог: отдых в Турции может стать дороже

С инициативой выступил действующий мэр Анталии Муххитин Бечек

Анталия Фото: Depositphotos

Популярный среди украинских туристов курорт в Турции – Анталия – может стать несколько дороже. Власти города рассматривают вопрос введения нового туристического налога, чтобы больше зарабатывать на путешественниках. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров на своем официальном сайте.

Каждый год в Анталье отдыхают около 15 миллионов туристов, однако средств на поддержание инфраструктуры катастрофически не хватает, утверждает мэр турецкого Анталии Муххитин Бечек, отсылая к подобной практике в других странах. Согласно подсчетам властей, если Анталья пойдет на подобные меры, то вполне сможет заработать дополнительные 150-200 миллионов евро в год. Это если брать с каждого взрослого туриста примерно 1,5 евро за ночь. С детей взимать налоги пока не планируется.

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К слову, чтобы налог начал действовать, Министерство туризма должно подписать соответствующие документы. Также за его введение уже выступил Анатолийский туристический союз, объединяющий все курортные зоны побережья.

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Как поясняют наблюдатели, идея налога с туристов в Анталье обсуждалась и прежде, но суммы, которые назывались, были скромнее: 0,5-1 доллар с туриста. Повышение суммы обсуждаемого туристического сбора связывают с созданием "Фонда продвижения турецкого туризма", в который отельеры должны отчислять обязательный процент. Так что не исключено, что инициатива мэра Антальи – это отражение лоббистских усилий отельеров, которые теперь хотят переложить часть возросшего финансового бремени на "карман" туриста.

Отдых в Анталии может подорожать Фото: Depositphotos

Пока что турецкие принимающие компании советуют туристам не волноваться. В этом году туристического налога точно не будет. Что касается будущих периодов, то все зависит от итогов сезона-2019 и от раннего бронирования сезона-2020.

Напомним, ранее в Анталии открыли консульство Украины.

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