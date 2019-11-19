О депрессии, полезной еде, поиске работы и юморе: интервью с японским учителем

Из десяти разных блюд японец возьмет по ложке, но ни одного не съест полностью, утверждает Такахиса Касай

Касай Такахиса рассказал о жизни в Японии Фото: Depositphotos

Касай Такахиса – работал учителем истории в Японии. Приехал в Украину 15 лет назад. Живет в Киеве, где основал свой небольшой языковой центр NATSU. Написал книгу "Мои незабываемые будни в Украине. Люди, сделавшие мою жизнь ярче". В 2019-м вышел фильм "Спасибо" про японца, который потерялся в Украине и знакомится с местными людьми, культурой и традициями. В этой киноленте Касай сыграл главную роль.

Журналист "Сегодня" Владимир Грисюк встретился с Такахисой Касай на фестивале "Загадочная Япония", который проходит в Киеве с 1 ноября по 8 декабря.

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Как вы оказались в Украине?

Работал в Японии учителем, но решил отправиться в путешествие, чтобы увидеть мир. Думал, куда бы поехать, где безопасно и недорого. Украина 10 лет назад казалась мне такой. Сначала раз пять приезжал к вам в гости, а потом решил остаться.

Почему не Россия?

Потому что там холодно!

Касай Такахиса Фото: Сегодня

Понятно. Когда вы впервые сюда прилетели, что вас удивило?

Расскажу историю 10-летней давности. Я тогда еще курил. Иду как-то по улице, смотрю – бабушка торгует сигаретами. Мне захотелось купить пачку, попробовать. Сложно передать степень моего удивления, когда она дала мне всего лишь одну! И я впервые понял, что Украина по сравнению с Японией – это очень бедная страна.

Второе, что потрясло. Когда я ехал из Симферополя в Ялту, помню, была очень плохая дорога. У водителей часто ломались машины, и они стояли у обочины – ремонтировали. Я еще удивился, как такое может быть, чтобы поголовно все разбираются в механике?

Какое главное ментальное отличие между украинцами и японцами?

В связях между людьми. В Японии люди "оборачиваются" в своих кругах и хорошо друг друга знают. В курсе, кто и чем может помочь. Например, если кто-то чинит японцу компьютер, то он хорошо будет знать этого человека и его семью, кстати, тоже. Тем более, если эти люди вместе работают.

В Японии люди "оборачиваются" в своих кругах Фото: Depositphotos

В Украине все по-другому. Вы легко заводите связи, но они не сильные. Например, мужчина, который мне сдает квартиру до сих пор со мной ни разу не встретился. Он получает оплату через посредника.

Украинцы немного депрессивные, а как с этим обстоят дела в Японии?

В Японии это сильно зависит от региона. Например, если сравнивать Токио и Осака (третий по населению город Японии, который находится в южной части острова Хонсю, близ устья реки Йодо – Ред.).

Замок Осака в городе Осака Фото: Depositphotos

В Токио люди очень сдержанные. Во время какого-то праздника они могут показывать, что счастливы, и не так важно, что внутри. В Осаке люди более искренние, похожи в этом плане на итальянцев. Но вообще это миф, что японцы очень закрытые и показывают только вот эту внешнюю оболочку.

Есть ли у японцев секреты счастья? То, чему нам нужно научиться?

Сложный вопрос. У вас очень большая разница между богатыми и бедными. Богатые люди все время стараются заработать еще больше, но не становятся от этого счастливее. В Японии люди в большинстве своем равны, а средний класс наиболее многочисленный. Ты понимаешь, что твой сосед ничем не лучше и не хуже тебя. И тебе хорошо, и ему. Кроме того, в Украине богачи почему-то пытаются унизить окружающих, из-за этого бедные люди начинают их ненавидеть. Наверное, в этом и есть причина вечной украинской депрессии.

Украинцы любят пошутить. У вас с чувством юмора тоже все в порядке?

Знаю, что у вас юморист стал президентом. Отношусь к этому нормально. В Японии тоже есть подобные прецеденты. Однажды мэром стал бывший актер. Высокие посты также занимали люди, начинающие свой путь в сфере юмора. Главное – хорошо делать свою работу. Если ты веселишь людей, то должен полностью отдаваться этому. А уж если изменил профессию, то забудь о прошлом и посвяти себя новой миссии.

Какие профессии в Японии сейчас считаются модными и популярными?

Многие хотят поступить на врача. Медикам платят хорошую зарплату, хотя нужно долго учиться – больше 10 лет. Популярных направлений нет, но есть модные университеты. Например, Университет Токио, который считается самым известным, престижным и востребованным.

Токийский университет, Япония Фото: Depositphotos

Там, как и в КНУ им. Шевченко, есть разные специализации. Если ты уже поступил в этот университет, то можешь учиться на кого угодно. Главное, что ты там.

Чем отличаются студенты в наших странах?

У японских студентов есть вполне предсказуемое будущее, поэтому у них несколько иное отношение к учебе.

А как с поиском работы?

В Японии компании привязаны к университетам, и работодатели сами выбирают себе будущих сотрудников. Поэтому уже на 3 курсе студенты начинают ходить к ним на собеседование. У учащихся есть широкий выбор, так как один университет подписывает договоры со многими компаниями одновременно. Сначала студенты проходят стажировку, а на четвертом курсе во время летних каникул, которые длятся недели две-три, начинают уже активно подрабатывать. То есть среди людей, окончивших университет, безработицы как таковой нет.

Как японцы проводят свободной время?

Многое зависит от того, женат ты или нет. Молодежь развлекается так, как им интересно. Потом они начинают работать, и гулянки остаются в прошлом. Максимум – выпить с коллегами в баре. Когда появляется семья, то на первый план, конечно, выходят дети, а среди развлечений остается только сон.

Люди боятся потерять работу?

Работа для японцев важнее всего. Менять можно, но не так часто.

Перейдем к другим темам. В Японии есть культ еды?

Да, но его суть не в количестве, а в качестве. Также важно соблюсти баланс, чтобы получить все необходимые организму вещества и микроэлементы, а за одно и разнообразить вкус. При этом порции у нас очень маленькие – раза в четыре-пять меньше ваших.

У японцев небольшие порции Фото: Depositphotos

Как выглядит японский домашний обед? Мы раскладываем 5-8 разных блюд, а затем пробуем все по чуть-чуть. В Японии даже есть выражение: "С десяти по одному". То есть из десяти разных блюд японец возьмет по ложке, но ни одного не съест полностью. А еще говорят: "Живот полон на 80%". Это означает, что японцы не наедаются под завязку. Считают, что нужно быть немножко голодными.

Спасибо, что угостили карри. Очень острое. Вы часто его готовите?

Да, где-то раз в неделю.

Что входит в состав карри?

Основа блюда – японская приправа карри и различные травы. В таких нет, поэтому я привожу из Японии. Аналоги найти можно, конечно. Большинство даже не почувствует разницы, но это будут индийские подделки… Также для карри нужен картофель, морковка, капуста и лук.

Карри – традиционное японское блюдо Фото: Depositphotos

Вообще, чтобы приготовит карри, идентичное традиционному, нужно привезти из Японии около 30 видов овощей. Можно еще добавить говядину или морские продукты – креветки, кальмары, осьминоги. Главное правило – всех ингредиентов должно быть понемногу.

В Японии много долгожителей. Зависит ли это от еды?

Конечно! Важнейшую роль играет качество самих продуктов. Но это не все. У нас вулканические горные породы, поэтому в овощи и фрукты, выращенные на нашей земле, попадает много полезных для здоровья веществ, микроэлементов и минералов.

Когда вы начали готовить?

Где-то в 30 лет. Бросил работу учителя и записался на уроки к мастеру суши. Мне всегда нравилось это блюдо. Ходил на курсы два раза в неделю на протяжении 30 лет. По-моему, сейчас готовлю довольно неплохо.

Японцы часто учатся в зрелом возрасте?

Это вполне нормально. У меня есть 69-летний друг, который сейчас получает очередное образование. Между прочим, компании часто оплачивают сотрудникам курсы повышения квалификации или дополнительное образования. И если надо, дают отгул.

А как в Японии относятся к путешествиям?

Японцы любят путешествовать, но преимущественно по Западной Европе. Чаще всего это Франция, Германия, Италия, Испания. В Восточной Европе – Венгрии, Румынии или Украине – японцев практически не бывает.

Японцы любят путешествовать по Западной Европе Фото: Depositphotos

Вы ездили по Украине. Какой город больше всего понравился?

Львов. Он не менее красивый, чем переполненные туристами Будапешт и Вена. Там вкусно и уютно, но намного меньше людей. Все сосредоточено в одном месте, ездят трамвайчики.

Напомним, корреспонденты "Сегодня" продолжают цикл материалов "Япония сегодня" – о современной жизни удивительной страны, где сплелись современные технологии и глубокие восточные традиции. В первом материале мы рассказывали о домах самураев, которые были построены без единого гвоздя и выдерживали тайфуны. Во второй части цикла речь шла о японском общественном транспорте, при взгляде на который вспоминаются кадры из фантастических фильмов о будущем. В третьей части мы узнавали, как в Японии делают острова из мусора. В четвертой публикации "Сегодня" делились интересными историями о знаменитом на весь мир японском трудоголизме.

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