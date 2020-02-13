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Объезжающие мир на велосипедах украинцы встретились в Чили: фото

Во время поездок они снимают видео и рассказывают о своих приключениях

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:02
Руслан Верин встретился с Владимиром Муляром в Чили Фото: instagram.com/ruslanverin
Руслан Верин встретился с Владимиром Муляром в Чили
Фото: instagram.com/ruslanverin

Украинские путешественники-велосипедисты Владимир Муляр и Руслан Верин, которые решили объехать весь мир, встретились в Чили. Они начали свою поездку в ноябре 2019 года. Владимир стартовал из Бразилии, Руслан – из Перу. Оба путешественника ведут travel-блоги. Во время поездок они снимают видео и рассказывают о своих увлекательных приключениях.

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Смотрите видео: украинец преодолел 900 километров на велосипеде в родные Черновцы

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Владимир Муляр – путешественник, музыкант, основатель группы "Фолькнери" и велопроекта "Двухколесные хроники". В свое очередное путешествие он впервые поехал без жены Ярины Квитки и сына Марка. К слову, Владимир с семьей проехал более 50 тыс. км по Европе, Азии, Австралии, Африке и Южной Америке.

Публикация от Проект гурту Фолькнери (@two_wheeled_chronicles)

Руслан Верин – путешественник, спортсмен, проехал 60 тыс. км по Африке, Азии, Северной и Южной Америке.

Публикация от Ruslan Verin / Руслан Верин (@ruslanverin)

Ранее "Сегодня" писали о 21-летней девушка, которая увидела все страны мира. Кроме того, мы рассказывали о том, что киевлянин Константин Симоненко стал первым украинцем, который посетил все 193 страны мира согласно списку ООН.

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Источник: Сегодня
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