Обратно за романтикой в Стамбул: как изменился город после карантина

Гид по самым интересным местам Стамбула

Турция возвращается к нормальной жизни после длительного карантина и ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Противостояние коронавирусу в мире продолжается, что конечно же влияет на туристический сегмент, однако Турция сегодня является лидером по внедрению новых правил в новых реалиях.

Власти страны уверяют: отдыхать в Турции безопасно. На территории государства действует программа "Сертификации здорового туризма" (Safe Turism), в рамках которой отели, рестораны и транспортная сфера должны соответствовать жестким требованиям страны по дезинфекции помещений, наличию масочного режима и соблюдению социальной дистанции. Всем, кто не выполнил соответствующих пунктов по противоэпидемической защите, – просто не могут разрешить работать.

Как сейчас на курортах Турции принимают гостей и какие соблюдают меры безопасности — мы рассказывали ранее. В этом материале читайте о безопасном туризме в Стамбуле. Личный опыт Сегодня.Lifestyle.

Стамбул-2020 Фото: Depositphotos

Небанальная Турция летом

Если вы до сих пор думаете, что Турция — это только отдых по системе all inclusive, вы просто ничего не знаете о Стамбуле, где сосредоточен настоящий колорит страны. Это крупнейший мегаполис Турции на берегах пролива Босфор, который разделяет его на на европейскую и азиатскую части, и омываемый Черным и Мраморным морями.

Стамбул давно перестал быть просто кладезем многовековой культуры, куда едут посмотреть знаменитую Айя-Софию и Голубую мечеть. Город удивляет масштабами, технологичностью, скоростью развития, видами на Босфор и параллельно историей, что позволяет удовлетворять интересы любого туриста. А новые районы мегаполиса по правде напоминают современный Дубай. К тому же, за последний год недвижимость в городе выросла на 30-40%.

Город Стамбул — яркий пример того, насколько гармонично пляжный отдых может сочетаться с городской суетой мегаполиса! Поэтому, чтобы узнать его полноценно, закладывайте в путешествие 4-5 дней. Так вы успеете посмотреть достопримечательности, искупаться в море и неспешно посетить местные рынки, чтобы прикупить домой ароматных специй, фруктов и сладостей.

Новый аэропорт Стамбула

Открытый в конце 2018-го года Istanbul New Airport имеет все шансы стать самым большим в мире, способным обслуживать около 150 миллионов пассажиров ежегодно (с расширением до 200 миллионов) и более 350 направлений. Однако COVID-19 пока что внес свои коррективы.

В период пандемии, когда многие страны все еще остаются закрытыми, пассажиров в аэропорту действительно немного, а благодаря масштабам здания – кажется, что обслуживают только пассажиров твоего самолета. Очередей практически нет, повсюду напоминают о правилах санитарной безопасности и социальной дистанции. Персонал регулярно проводит дезинфекцию. Температуру пассажиров измеряют бесконтактно, при помощи тепловизоров. Что удивляет – совсем непринужденно. Здесь же, на территории аэропорта, по желанию предлагают сдать ПЦР-тест с результатом в течение 4 часов.

Меры безопасности в аэропорту Стамбула / Фото: Сегодня

Более детально о том, что ждет туриста по прибытии в аэропорт и какие документы нужно заполнить на рейсах в Стамбул – читайте здесь.

Популярные достопримечательности Стамбула

Хочется отметить, что в этот город снова вернулась романтика. Улицами можно гулять пока еще без толп путешественников, а знаменитые достопримечательности — осматривать без очередей. Воздух города пропитан турецким кофе, кукурузой, а также соленым морем.

Важно: в Стамбуле строго соблюдается масочный режим, иначе вас попросят заплатить штраф в размере 150 долларов. Если приспустите маску ниже носа – настоятельно попросят ее надеть правильно.

В городе сохранились уголки Византии и Османской империи, прикоснуться к которым действительно стоит. Обязательно посетите несколько достопримечательностей, приведенных в списке ниже, чтобы прочувствовать всю ту атмосферу, когда в городе правили султаны.

Голубая мечеть или мечеть Султанахмет. Самая большая и одна из самых красивых мечетей Стамбула. Расположена на берегу Мраморного моря, в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет, напротив Айя-Софии. Является одним из символов города. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры. Вход бесплатный.

Самая большая и одна из самых красивых мечетей Стамбула. Расположена на берегу Мраморного моря, в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет, напротив Айя-Софии. Является одним из символов города. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры. Вход бесплатный. Айя-София. Символ "золотого века" Византии и называется "восьмым чудом мира". Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире, с 1935 года работал как музей, а с 10 июля этого года Айя-София получила статус мечети. И сейчас это мекка для местных мусульман. Несмотря на пандемию, посетителей в дневное время очень много, в середине здания проводятся реставрационные работы, на второй этаж, где сохранились известные фрески и мозаики, подняться нельзя. Тем не менее, вход бесплатный, мечеть открыта круглосуточно, перед входом раздают бесплатно воду, маски и специальную одежду, которая прикрывает плечи и ноги.

Айя-София Фото: Pixabay

Дворец Долмабахче. Нетипичная "турецкая" архитектурная достопримечательность. Это официальная резиденция премьер-министра Турции. С 1856 года во дворце жили 6 султанов, а с 1984 года он открыт как музей. Резиденция построена по принципу османского дворца и турецкого дома, при этом использованы европейские стили барокко, рококо и элементы неоклассики. Особое впечатление производит украшающие интерьеры дворца ковры Хереке, французский и чешский хрусталь, севрский фарфор и картины западных художников.

Обратите внимание, что дворец открыт для посетителей каждый день, но с 9:00 до 16:00. Понедельник – выходной. Вход – в масках.

Дворец Долмабахче Фото: Depositphotos

Цистерна Базилика . Это бывшее водохранилище Константинополя, а теперь любимое место туристов. В летний период здесь можно спастись от жары, а также посмотреть на 336 абсолютно разных колон, которые поддерживают своды Цистерны. Самые мистические — это две колонны в основании которых находится голова Медузы Горгоны.

. Это бывшее водохранилище Константинополя, а теперь любимое место туристов. В летний период здесь можно спастись от жары, а также посмотреть на 336 абсолютно разных колон, которые поддерживают своды Цистерны. Самые мистические — это две колонны в основании которых находится голова Медузы Горгоны. Галатская башня. Легендарная башня высотой 63 метра возвышается в Старом городе с 14 века. Поднявшись на верхний этаж здания, вы увидите весь старый город как на ладони, залив Золотой Рог и азиатскую сторону города вместе с островами.

Сейчас в башне проводятся реставрационные работы. Власти обещают открыть памятник архитектуры с 15 сентября.

Стамбул Фото: Anna / Unsplash

Ну и конечно загляните на Гранд-базар (самый большой рынок в Турции) или Египетский рынок. Здесь вы ощутите настоящий колорит страны. Зачастую местные торговцы завышают цены, поэтому хорошо торгуйтесь. Также прогуляйтесь по знаменитой улице Истикляль. Одна из самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле, которой курсирует старинный трамвай. Здесь также работает множество ресторанов и баров, и это отличное место для шопинга. А если вы ценитель ночной жизни – вам однозначно сюда.

Самые красивые виды Стамбула

Чтобы посмотреть на архитектурный шедевр современности с высоты птичьего полета – достаточно знать о местных смотровых площадках. В период эпидемии как никогда актуально уединиться во избежание лишних контактов.

Стамбул-2020 Фото: Depositphotos

Холм Пьер Лоти – расположен в европейской части города, отсюда просматривается великолепная панорама Стамбула. На смотровую площадку можно добраться на фуникулере. Холм Отагтэпэ — здесь открывается потрясающий вид на город среди необыкновенной красоты парковой оранжереи. Холм Чамлыджа – самая высокая точка азиатской части Стамбула. С вершины этого холма открывается роскошная панорама на Стамбул, и считается одной из лучших. Парк Улус – отсюда можно вдоволь полюбоваться Азиатской частью Стамбула, бескрайними водами Босфора, а также дворцом Topkapi Palace. Удивительное место в городе! Сапфир – эта смотровая площадка находится на 52-м этаже бизнес-центра Sapphıre на высоте 236 метров. Отсюда открывается панорамный обзор на 360 градусов. Советуем! Вход платный.

Ну а если ваш бюджет позволяет, мы рекомендуем обязательно арендовать с друзьями или семьей яхту и насладится видами Стамбула непосредственно с Босфора. Вас ждут яркие фоны для фото в Instagram и потрясающие пейзажи с гармонично переплетенными оборонными башнями, мечетями и великолепными дворцами.

Пляжный отдых в Стамбуле

Таким разным Стамбул еще никогда не казался. Имея выходы к Черному и Мраморному морю, за 40 минут можно убежать от городского шума и оказаться в сосновом лесу с серпантиновой дорогой, а затем — в абсолютно умиротворенной обстановке. Мы сейчас о Кильосе. Это уютная рыбацкая деревенька, которая прославилась благодаря своим роскошным песчаным пляжам.

Пляжный отдых в Стамбуле Фото: Depositphotos

Пляжи Кильоса отличаются хорошо развитой инфраструктурой и комфортным входом в море (если вы с детьми). Море чистое, теплое и красивое, но проверяйте погоду, иногда здесь слишком ветрено. Персонал пляжей работает на отлично, лежаки находятся на нужной социальной дистанции, спасатели постоянно присматривают за купающимися. Цены на вход на пляжи лучше уточнять на месте.

Удобнее всего доехать на автомобиле, но также можно добраться без проблем и городским транспортом.

На побережье также есть гостиницы, где можно остановиться на несколько дней в окружении первозданной природы.

Что привезти

В 2020-м году особенно актуальным сувениром из Турции будет "колонье". Это одеколон с историей! Его изобрели в XVI веке, а в Османскую империю он попал при султане Абдулхамите II. Современный одеколон – отличное антибактериальное средство. В Турции сохранилась традиция предлагать гостям колонье во время ужина дома, в ресторанах, автобусах, а сейчас этот обычай в связи с пандемией Covid-19 очень актуален! В магазинах одеколон можно найти с ароматом лимона, апельсина, табака, лилии, лаванды и даже ореха.

Также хорошим сувениром и воспоминанием из поездки будут специи (в особенности ароматный шафран), турецкий кофе, который отличается мелким помолом, и конечно же известный рахат-лукум.

Известный турецкий чай Фото: Depositphotos

Как добраться в Стамбул

В связи с тем, что большинство стран все еще остаются закрытыми для украинцев, авиакомпании и туроператоры активно предлагают провести отпуск в Стамбуле. К тому же впереди – бархатный сезон и отличное время комфортно прогуливаться старинными улочками.

Сейчас в Стамбул из Украины летают Turkish Airlines (цены стартуют от 200 долларов с багажом) и Pegasus Airlines (около 100-150 долларов). Недавно о запуске рейсов из Киева в Стамбул заявили еще две украинские авиакомпании — МАУ и SkyUp (от 1635 гривен в одну сторону без багажа).

Важно:

Перед тем как ехать в тот или иной отель, обязательно проверьте, прошел ли он соответствующую сертификацию. Это можно сделать здесь, на официальном сайте Агентства по развитию туризма Турции (TGA). А всю актуальную информацию о правилах въезда украинцев в страну отслеживайте на интерактивной карте мира, созданной ранее МИД Украины, что очень удобно.

И не забудьте приобрести страховку, покрывающую COVID-19. Теперь это обязательное условие для въезда в Турцию. Страховой полис можно купить онлайн, у туроператора, при приобретении авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии.

Стамбул – прекрасный город для старта путешествий в 2020-м. И если вы еще не были в сердце Турции – тогда не медлите с покупкой билетов и приезжайте увидеть все собственными глазами. Вы обязательно влюбитесь в город спустя 5 минут и захотите вернутся еще раз, ведь Стамбул никого не оставляет равнодушным.

Напомним, ранее мы рассказывали, как теперь выглядит отдых по системе all inclusive в Египте.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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