Одна из стран ЕС закрыла дверь для туристов до конца 2020 года

Иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года, говорят эксперты

Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года в связи с пандемией коронавируса. По оценке экспертов, часть из которых совсем недавно уверяла в обратном, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года. Об этом пишет DW.

"Правительственный план поэтапного восстановления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года", – заявил министр Йоланда Диас.

Испания отказалась от туристов до конца 2020 года Фото: Depositphotos

Потери из-за отсутствия зарубежных туристов в предстоящем летнем сезоне составят не менее 90 миллиардов евро.

Еще ранее испанский министр Альберто Гарсон не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина – неясность с перспективой распространения нового коронавируса, учитывая то, что Испания принадлежит к наиболее пострадавших от пандемии стран.

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Ранее президент Американской ассоциации туризма (U.S. Travel Association) Роджер Доу рассказал, как изменится сфера путешествий после пандемии коронавируса. По его мнению, в значительной мере трансформируется схема аренды жилья. Выгоду из сложившейся ситуации смогут извлечь частные дома, а не сетевые объекты размещения.

Кроме этого, мы рассказывали, как в путешествии не заразиться коронавирусом.

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